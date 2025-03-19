В Целинном округе Курганской области готовятся к встрече с паводком. Что происходит в селах, как растет уровень воды и что уже предпринято, рассказал глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Начинаем весенний предпаводковый дозор. Первая дорога, конечно, в Усть-Уйское. Мост уже пригружен на случай подъема воды в реке Уй. Уровень реки понемногу растет. Ситуация спокойная», — написал глава округа.
Он также отметил, что подготовка к половодью идет по отработанному алгоритму. Сформированы запасы продуктов, лекарств, топлива. По словам Скоробогатова, пожарный пост и новый автомобиль, полученный в начале года, готовы к работе, даже если паводок отрежет село от «большой земли».
«Второй автомобиль также на ходу. Еще один отправлен в деревню Красный Октябрь. Там открывается дополнительный пожарный пост на весенний период», — сообщил глава округа.
Он также проверил дорогу к деревне и отметил, что вода уже начала уходить. Скоро за дело возьмутся дорожники и проведут ремонтные работы.
В Целинном округе ранее уже сталкивались с трудностями с передвижением из-за разлива воды и доступом к некоторым населенным пунктам, в том числе к деревне Красный Октябрь. Местные власти приняли все меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».