19 марта 2025

«Мост уже пригружен»: глава курганского округа показал, как готовятся к паводку. Видео

В курганском округе готовятся к паводку на реке Уй
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году река Уй разлилась очень сильно, в 2025 прогноз более оптимистичный Фото:
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Наводнение-2025 в Курганской области

В Целинном округе Курганской области готовятся к встрече с паводком. Что происходит в селах, как растет уровень воды и что уже предпринято, рассказал глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начинаем весенний предпаводковый дозор. Первая дорога, конечно, в Усть-Уйское. Мост уже пригружен на случай подъема воды в реке Уй. Уровень реки понемногу растет. Ситуация спокойная», — написал глава округа.

Он также отметил, что подготовка к половодью идет по отработанному алгоритму. Сформированы запасы продуктов, лекарств, топлива. По словам Скоробогатова, пожарный пост и новый автомобиль, полученный в начале года, готовы к работе, даже если паводок отрежет село от «большой земли».

«Второй автомобиль также на ходу. Еще один отправлен в деревню Красный Октябрь. Там открывается дополнительный пожарный пост на весенний период», — сообщил глава округа.

Он также проверил дорогу к деревне и отметил, что вода уже начала уходить. Скоро за дело возьмутся дорожники и проведут ремонтные работы.

В Целинном округе ранее уже сталкивались с трудностями с передвижением из-за разлива воды и доступом к некоторым населенным пунктам, в том числе к деревне Красный Октябрь. Местные власти приняли все меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

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В Целинном округе Курганской области готовятся к встрече с паводком. Что происходит в селах, как растет уровень воды и что уже предпринято, рассказал глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Начинаем весенний предпаводковый дозор. Первая дорога, конечно, в Усть-Уйское. Мост уже пригружен на случай подъема воды в реке Уй. Уровень реки понемногу растет. Ситуация спокойная», — написал глава округа. Он также отметил, что подготовка к половодью идет по отработанному алгоритму. Сформированы запасы продуктов, лекарств, топлива. По словам Скоробогатова, пожарный пост и новый автомобиль, полученный в начале года, готовы к работе, даже если паводок отрежет село от «большой земли». «Второй автомобиль также на ходу. Еще один отправлен в деревню Красный Октябрь. Там открывается дополнительный пожарный пост на весенний период», — сообщил глава округа. Он также проверил дорогу к деревне и отметил, что вода уже начала уходить. Скоро за дело возьмутся дорожники и проведут ремонтные работы. В Целинном округе ранее уже сталкивались с трудностями с передвижением из-за разлива воды и доступом к некоторым населенным пунктам, в том числе к деревне Красный Октябрь. Местные власти приняли все меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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