Топ-чиновник покинул мэрию Салехарда. Инсайд

Начальник управления ЖКХ Салехарда Рогожников покинул пост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рогожников освободил кресло начальника управления ЖКХ
Рогожников освободил кресло начальника управления ЖКХ Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Начальник управления ЖКХ Салехарда Анатолий Рогожников покинул свою должность по личным обстоятельствам. Об этом сообщает источник в политических кругах. 

«Перед отставкой его наградили за достойную службу, 20-ого числа получил почетную грамоту. Через два дня ушел с поста», — сообщает источник, знакомый с ситуацией. 

Корреспонденту информационного агентства подтвердили награждение и отставку Рогожникова. «Начальник Управления ЖКХ администрации города, действительно, покинул свою должность по личному решению в связи со сменой места жительства», — сообщили в мэрии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник управления ЖКХ Салехарда Анатолий Рогожников покинул свою должность по личным обстоятельствам. Об этом сообщает источник в политических кругах.  «Перед отставкой его наградили за достойную службу, 20-ого числа получил почетную грамоту. Через два дня ушел с поста», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.  Корреспонденту информационного агентства подтвердили награждение и отставку Рогожникова. «Начальник Управления ЖКХ администрации города, действительно, покинул свою должность по личному решению в связи со сменой места жительства», — сообщили в мэрии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...