Рогожников освободил кресло начальника управления ЖКХ
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Начальник управления ЖКХ Салехарда Анатолий Рогожников покинул свою должность по личным обстоятельствам. Об этом сообщает источник в политических кругах.
«Перед отставкой его наградили за достойную службу, 20-ого числа получил почетную грамоту. Через два дня ушел с поста», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Корреспонденту информационного агентства подтвердили награждение и отставку Рогожникова. «Начальник Управления ЖКХ администрации города, действительно, покинул свою должность по личному решению в связи со сменой места жительства», — сообщили в мэрии.
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