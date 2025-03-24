Глава РСПП предложил привлечь вклады населения для большой приватизации

На вкладах у россиян находится 55 триллионов рублей, которые могут быть использованы для покупки акций в рамках новой «большой приватизации». Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Защита прав собственности касается и „большой приватизации“, в том числе. Потому что у нас сейчас 55 триллионов рублей на вкладах», — заявил Александр Шохин в интервью ТАСС. Он также отметил, что данные меры дадут потенциал для привлечения средств населения на фондовый рынок, и это позволит участвовать миллионам новых инвесторов в экономике страны.
Кроме того, Шохин подчеркнул важность использования публичных площадок, таких как Московская биржа, для проведения приватизации, что увеличивает прозрачность и доверие инвесторов. Он привел пример с Соликамским магниевым заводом, где 10% акций было размещено на бирже и приобретено рядовыми гражданами. Этот опыт показывает, как важно обеспечить защиту прав собственников, чтобы избежать конфликтов и споров по итогам сделок.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал разработку предложений по «большой приватизации». По его словам, нынешнее время является наиболее подходящим для обсуждения этого вопроса. Приватизация — процесс перехода государственной собственности в частную.
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