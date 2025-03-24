Власти Курганской области заставят подрядчиков переделывать некачественно отремонтированные дороги

В Курганской области все дороги, отремонтированные с нарушением качества, будут переделаны. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков.
«Уже говорил, что все дороги, ремонт которых выполнен с ненадлежащим качеством, будут переделываться. Там, где оплата не завершена, удержание будет осуществляться до окончательного исправления огрехов», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Кроме того, Шумков пригрозил увольнениями тем чиновникам, которые будут плохо контролировать приемку дорог: «Организационные выводы по тем представителям, кто принимал такие работы, делаются по ходу. Несколько человек уже освобождены от занимаемых должностей, процесс будет продолжен, пока люди не поймут, что за казенные средства спрос будет жесткий».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Кетовском округе за последние шесть лет качество дорог улучшилось на 75%, а региональных дорог — на 50%. В регионе построено и отремонтировано около 2500 км дорог и обновлено 37 мостов и путепроводов. В 2024 году регион занял 32-е место в России по качеству реализации дорожных программ. В 2025 году планируется привести в порядок 180 км дорог за счет регионального бюджета и национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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