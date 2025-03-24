Суд приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному за атаки по аэродромам РФ

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двух полковников ВСУ — Андрея Дзяний и Сергея Бурденюка, за организацию террористических атак на российские военные аэродромы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
«Суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 383 бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка», — передает сообщение Генпрокуратуры РФ РИА Новости. Оба полковника приговорены к пожизненному заключению в исправительной колонии особого наказания за совершение террористического акта в составе группы и повлекшего смерть человека.
По данным суда, между октябрем и декабрем 2022 года Дзяний и Бурденюк, действуя от имени высшего военного и политического руководства Украины, организовали четыре террористические атаки на территории России. Атаки были осуществлены с использованием БПЛА по аэродромам Калужской, Рязанской и Саратовской областей, а также с помощью вооружения и боевой техники, что привело к значительным разрушениям и жертвам. Оба полковника были объявлены в международный розыск и заключены под стражу заочно.
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