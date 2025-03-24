Reuters: Трамп заявил о согласовании сделки по редкоземельным металлам Украины

Украина и США вскоре подпишут соглашение о разработке украинских редкоземельных металлах. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Сделка по редкоземельным элементам будет подписана в ближайшее время», — передает американское издание Reuters слова Дональда Трампа. Отмечается, что сделка является частью более крупного плана американского президента по достижению мира на Украине.
Ранее Трамп заявил о желании получить редкоземельные металлы с территории Украины. В обмен на это он предложил продолжение военной помощи. Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Белый дом 28 февраля 2025 года, чтобы подписать это соглашение, но переговоры с президентом США переросли в перепалку, сделка сорвалась, и Трамп потребовал Зеленского покинуть Овальный кабинет.
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