Reuters: Трамп заявил о согласовании сделки по редкоземельным металлам Украины

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Трамп заявил о договоренности по сделке о полезных ископаемых на Украине
Трамп заявил о договоренности по сделке о полезных ископаемых на Украине Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина и США вскоре подпишут соглашение о разработке украинских редкоземельных металлах. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Сделка по редкоземельным элементам будет подписана в ближайшее время», — передает американское издание Reuters слова Дональда Трампа. Отмечается, что сделка является частью более крупного плана американского президента по достижению мира на Украине.

Ранее Трамп заявил о желании получить редкоземельные металлы с территории Украины. В обмен на это он предложил продолжение военной помощи. Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Белый дом 28 февраля 2025 года, чтобы подписать это соглашение, но переговоры с президентом США переросли в перепалку, сделка сорвалась, и Трамп потребовал Зеленского покинуть Овальный кабинет. 

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Украина и США вскоре подпишут соглашение о разработке украинских редкоземельных металлах. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. «Сделка по редкоземельным элементам будет подписана в ближайшее время», — передает американское издание Reuters слова Дональда Трампа. Отмечается, что сделка является частью более крупного плана американского президента по достижению мира на Украине. Ранее Трамп заявил о желании получить редкоземельные металлы с территории Украины. В обмен на это он предложил продолжение военной помощи. Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Белый дом 28 февраля 2025 года, чтобы подписать это соглашение, но переговоры с президентом США переросли в перепалку, сделка сорвалась, и Трамп потребовал Зеленского покинуть Овальный кабинет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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