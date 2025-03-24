Times: вице-президент США игнорирует приглашения на Украину от Зеленского

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Вэнс не захотел ехать на Украину
Вэнс не захотел ехать на Украину Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает игнорировать приглашения на Украину. Об этом сообщают британские СМИ.

В издании отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский недавно звонил Вэнсу и сообщал, что его все еще очень ждут на Украине. «Вице-президент не ответил», — говорится в материале издания Times.

Во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля на переговоры о сделке по редкоземельным металлам на Украине между ним и президентом США Дональдом Трампом и Вэнсом произошла перепалка. В ходе нее украинский лидер, в частности, нахамил вице-президенту Штатов, указав на то, что тот не был на Украине и якобы не может судить о проблемах Киева.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает игнорировать приглашения на Украину. Об этом сообщают британские СМИ. В издании отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский недавно звонил Вэнсу и сообщал, что его все еще очень ждут на Украине. «Вице-президент не ответил», — говорится в материале издания Times. Во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля на переговоры о сделке по редкоземельным металлам на Украине между ним и президентом США Дональдом Трампом и Вэнсом произошла перепалка. В ходе нее украинский лидер, в частности, нахамил вице-президенту Штатов, указав на то, что тот не был на Украине и якобы не может судить о проблемах Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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