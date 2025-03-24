Times: вице-президент США игнорирует приглашения на Украину от Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает игнорировать приглашения на Украину. Об этом сообщают британские СМИ.
В издании отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский недавно звонил Вэнсу и сообщал, что его все еще очень ждут на Украине. «Вице-президент не ответил», — говорится в материале издания Times.
Во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля на переговоры о сделке по редкоземельным металлам на Украине между ним и президентом США Дональдом Трампом и Вэнсом произошла перепалка. В ходе нее украинский лидер, в частности, нахамил вице-президенту Штатов, указав на то, что тот не был на Украине и якобы не может судить о проблемах Киева.
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