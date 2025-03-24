Рубио: конфликт на Украине не может быть разрешен военными действиями

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Рубио заявил, что конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими методами
Рубио заявил, что конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими методами Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Конфликт на Украине должен быть разрешен дипломатическими, а не военными методами. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров», — сказал Рубио в ходе собрания кабинета главы США Дональда Трампа. Слова политика передает РИА Новости.

Американский госсекретарь также упомянул, что в настоящее время проходят переговоры между техническими командами России и США в Саудовской Аравии, выразив надежду, что они приведут к значимому прогрессу. Кроме того, Рубио отметил успешные шаги Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине, несмотря на наличие препятствий со стороны других стран и личностей, которые могут иметь иную точку зрения на процесс решения конфликта.

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Конфликт на Украине должен быть разрешен дипломатическими, а не военными методами. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. «У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров», — сказал Рубио в ходе собрания кабинета главы США Дональда Трампа. Слова политика передает РИА Новости. Американский госсекретарь также упомянул, что в настоящее время проходят переговоры между техническими командами России и США в Саудовской Аравии, выразив надежду, что они приведут к значимому прогрессу. Кроме того, Рубио отметил успешные шаги Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине, несмотря на наличие препятствий со стороны других стран и личностей, которые могут иметь иную точку зрения на процесс решения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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