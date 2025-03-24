Рубио: конфликт на Украине не может быть разрешен военными действиями

Конфликт на Украине должен быть разрешен дипломатическими, а не военными методами. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров», — сказал Рубио в ходе собрания кабинета главы США Дональда Трампа. Слова политика передает РИА Новости.
Американский госсекретарь также упомянул, что в настоящее время проходят переговоры между техническими командами России и США в Саудовской Аравии, выразив надежду, что они приведут к значимому прогрессу. Кроме того, Рубио отметил успешные шаги Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине, несмотря на наличие препятствий со стороны других стран и личностей, которые могут иметь иную точку зрения на процесс решения конфликта.
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