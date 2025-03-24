Пермским школьникам якобы настоятельно рекомендовали обсудить отношения РФ и США

В редакцию URA.RU направили письмо на брендированной бумаге департамента образования Перми. В документе дана установка всем городским школам — заменить тему уроков в рамках лекций «Разговоры о важном». Вместо творчества композитора Петра Чайковского школьникам предложено обсудить российско-американские отношения. Эту информацию власти назвали фейком.
«Информация недостоверная. Темы внеурочных занятий утверждаются Минпросвещения России и не изменяются муниципалитетами», — рассказали в пермском департаменте образования.
Еще одним доводом в пользу опровержения служит факт, что с 21 марта глава профильного городского ведомства Ольга Ершова находится в отпуске. Ее обязанности исполняет заместитель, она же — подписывает документы. А, следовательно, Ершова не могла своей рукой подписать приказ.
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