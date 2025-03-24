24 марта 2025

Пермским школьникам якобы настоятельно рекомендовали обсудить отношения РФ и США

Власти Перми опровергли информацию о смене темы «Разговоров о важном» в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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В документе указано, тему классных часов для 1-11 классов следует изменить 31 марта
В документе указано, тему классных часов для 1-11 классов следует изменить 31 марта Фото:

В редакцию URA.RU направили письмо на брендированной бумаге департамента образования Перми. В документе дана установка всем городским школам — заменить тему уроков в рамках лекций «Разговоры о важном». Вместо творчества композитора Петра Чайковского школьникам предложено обсудить российско-американские отношения. Эту информацию власти назвали фейком.

«Информация недостоверная. Темы внеурочных занятий утверждаются Минпросвещения России и не изменяются муниципалитетами», — рассказали в пермском департаменте образования.

Еще одним доводом в пользу опровержения служит факт, что с 21 марта глава профильного городского ведомства Ольга Ершова находится в отпуске. Ее обязанности исполняет заместитель, она же — подписывает документы. А, следовательно, Ершова не могла своей рукой подписать приказ.

Приказ датирован 24 марта
Приказ датирован 24 марта
Фото:

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В редакцию URA.RU направили письмо на брендированной бумаге департамента образования Перми. В документе дана установка всем городским школам — заменить тему уроков в рамках лекций «Разговоры о важном». Вместо творчества композитора Петра Чайковского школьникам предложено обсудить российско-американские отношения. Эту информацию власти назвали фейком. «Информация недостоверная. Темы внеурочных занятий утверждаются Минпросвещения России и не изменяются муниципалитетами», — рассказали в пермском департаменте образования. Еще одним доводом в пользу опровержения служит факт, что с 21 марта глава профильного городского ведомства Ольга Ершова находится в отпуске. Ее обязанности исполняет заместитель, она же — подписывает документы. А, следовательно, Ершова не могла своей рукой подписать приказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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