Делегации России и США в Эр-Рияде согласовывают совместное заявление

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Дипломаты готовят совместное заявление
Дипломаты готовят совместное заявление Фото:

Группы переговорщиков от России и США в Саудовской Аравии собираются согласовать общее заявление по итогам встречи. Об этом сообщают источники с места событий.

«Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости.

Встреча делегаций России и США прошла в Эр-Рияде 24 марта с целью обсуждения путей разрешения конфликта на Украине. Как сообщил специальный посланник президента США Кит Келлог, основным вопросом на переговорах стало обсуждение деталей перемирия. В качестве представителей РФ на переговорах выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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Группы переговорщиков от России и США в Саудовской Аравии собираются согласовать общее заявление по итогам встречи. Об этом сообщают источники с места событий. «Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Встреча делегаций России и США прошла в Эр-Рияде 24 марта с целью обсуждения путей разрешения конфликта на Украине. Как сообщил специальный посланник президента США Кит Келлог, основным вопросом на переговорах стало обсуждение деталей перемирия. В качестве представителей РФ на переговорах выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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