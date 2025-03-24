Делегации России и США в Эр-Рияде согласовывают совместное заявление

Группы переговорщиков от России и США в Саудовской Аравии собираются согласовать общее заявление по итогам встречи. Об этом сообщают источники с места событий.
«Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости.
Встреча делегаций России и США прошла в Эр-Рияде 24 марта с целью обсуждения путей разрешения конфликта на Украине. Как сообщил специальный посланник президента США Кит Келлог, основным вопросом на переговорах стало обсуждение деталей перемирия. В качестве представителей РФ на переговорах выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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