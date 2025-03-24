Четыре прилета и все мимо: заряженная детской энергетикой машина сберегла пермских танкистов

Четыре украинских дрона безуспешно атаковали внедорожник пермских танкистов на покровском направлении в зоне конфликта. Об этом рассказал боец с позывным «Тяпа».
«Во время очередной боевой задачи четыре дрона пытались атаковать машину, вражеский план провалился. Но на кочке оборвался глушитель», — рассказал пермский военнослужащий реготделению «Народного фронта».
Поломку сумели исправить за 20 минут. Автомобиль сейчас снова на ходу и служит настоящим оберегом для штурмовиков, сообщил «Тяпа».
Внедорожник (за характерный цвет прозванный «Вишенкой») отправили из Прикамья на передовую в конце сентября прошлого года. На корпусе — отпечатки маленьких ладошек. Их оставили воспитанники краевого центра помощи детям.
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