24 марта 2025

Четыре прилета и все мимо: заряженная детской энергетикой машина сберегла пермских танкистов

Четыре дрона ВСУ безуспешно атаковали внедорожник пермских танкистов в зоне СВО
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План ВСУ провалился
План ВСУ провалился Фото:

Четыре украинских дрона безуспешно атаковали внедорожник пермских танкистов на покровском направлении в зоне конфликта. Об этом рассказал боец с позывным «Тяпа».

«Во время очередной боевой задачи четыре дрона пытались атаковать машину, вражеский план провалился. Но на кочке оборвался глушитель», — рассказал пермский военнослужащий реготделению «Народного фронта».

Поломку сумели исправить за 20 минут. Автомобиль сейчас снова на ходу и служит настоящим оберегом для штурмовиков, сообщил «Тяпа».

Внедорожник (за характерный цвет прозванный «Вишенкой») отправили из Прикамья на передовую в конце сентября прошлого года. На корпусе — отпечатки маленьких ладошек. Их оставили воспитанники краевого центра помощи детям.

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Четыре украинских дрона безуспешно атаковали внедорожник пермских танкистов на покровском направлении в зоне конфликта. Об этом рассказал боец с позывным «Тяпа». «Во время очередной боевой задачи четыре дрона пытались атаковать машину, вражеский план провалился. Но на кочке оборвался глушитель», — рассказал пермский военнослужащий реготделению «Народного фронта». Поломку сумели исправить за 20 минут. Автомобиль сейчас снова на ходу и служит настоящим оберегом для штурмовиков, сообщил «Тяпа». Внедорожник (за характерный цвет прозванный «Вишенкой») отправили из Прикамья на передовую в конце сентября прошлого года. На корпусе — отпечатки маленьких ладошек. Их оставили воспитанники краевого центра помощи детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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