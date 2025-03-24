Пенсионерка из Октябрьского почти год терпела унижения, оскорбления и побои

В Октябрьском районе Пермского края осудят местную жительницу за систематическое истязание своей пожилой родственницы. Издевательства продолжались 10 месяцев, передает пресс-служба прокуратуры региона.
«По версии следствия, женщина вынуждена была осуществлять постоянный уход за пожилой родственницей, которая по состоянию здоровья не может обходиться без посторонней помощи. С 01.02.2024 по 10.12.2024 на почве личных неприязненных отношений обвиняемая систематически наносила пенсионерке побои и совершала иные насильственные действия, причиняя ей физические и психические страдания», — написано на сайте ведомства.
Максимальное наказание по статье об истязании — лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.
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