24 марта 2025

Пенсионерка из Октябрьского почти год терпела унижения, оскорбления и побои

Жительница Прикамья почти год истязала пожилую родственницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая лишена возможности передвигаться и самостоятельно себя обслуживать
Пострадавшая лишена возможности передвигаться и самостоятельно себя обслуживать Фото:

В Октябрьском районе Пермского края осудят местную жительницу за систематическое истязание своей пожилой родственницы. Издевательства продолжались 10 месяцев, передает пресс-служба прокуратуры региона.

«По версии следствия, женщина вынуждена была осуществлять постоянный уход за пожилой родственницей, которая по состоянию здоровья не может обходиться без посторонней помощи. С 01.02.2024 по 10.12.2024 на почве личных неприязненных отношений обвиняемая систематически наносила пенсионерке побои и совершала иные насильственные действия, причиняя ей физические и психические страдания», — написано на сайте ведомства.

Максимальное наказание по статье об истязании — лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

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В Октябрьском районе Пермского края осудят местную жительницу за систематическое истязание своей пожилой родственницы. Издевательства продолжались 10 месяцев, передает пресс-служба прокуратуры региона. «По версии следствия, женщина вынуждена была осуществлять постоянный уход за пожилой родственницей, которая по состоянию здоровья не может обходиться без посторонней помощи. С 01.02.2024 по 10.12.2024 на почве личных неприязненных отношений обвиняемая систематически наносила пенсионерке побои и совершала иные насильственные действия, причиняя ей физические и психические страдания», — написано на сайте ведомства. Максимальное наказание по статье об истязании — лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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