Ветеран гражданской авиации из Перми Венедикт Деменев отметил свое 95-летие. Об этом сообщила пресс-служба сети аэропортов «Новапорт Холдинг».
«Юбилей, 95 лет Венедикту Деменеву. Ветерана гражданской авиации в день рождения приехали поздравить представители аэропорта Большое Савино и пермского центра ОВД», — написано в telegram-канале компании.
Пермяка в 1950 году призвали в армию, срочную службу он проходил на Дальнем Востоке. Деменев окончил летную школу воздушных стрелков-радистов. За время службы успел полетать на бортах Пе-2, Ил-28 и Ту-14, смог дослужиться до начальника связи эскадрильи.
В 1954 году он устроился работать радиооператором в пермский аэропорт (сейчас входит в «Новапорт Холдинг»). С 1970 года — занимал пост диспетчера службы движения.
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