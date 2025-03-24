24 марта 2025

В Большом Савино чествовали одного из старейших диспетчеров России. Фото

Ветерану гражданской авиации из Перми Венедикту Деменеву исполнилось 95 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Венедикт Деменев проработал в пермском аэропорту до 1993 года
Венедикт Деменев проработал в пермском аэропорту до 1993 года Фото:

Ветеран гражданской авиации из Перми Венедикт Деменев отметил свое 95-летие. Об этом сообщила пресс-служба сети аэропортов «Новапорт Холдинг».

«Юбилей, 95 лет Венедикту Деменеву. Ветерана гражданской авиации в день рождения приехали поздравить представители аэропорта Большое Савино и пермского центра ОВД», — написано в telegram-канале компании.

Пермяка в 1950 году призвали в армию, срочную службу он проходил на Дальнем Востоке. Деменев окончил летную школу воздушных стрелков-радистов. За время службы успел полетать на бортах Пе-2, Ил-28 и Ту-14, смог дослужиться до начальника связи эскадрильи.

В 1954 году он устроился работать радиооператором в пермский аэропорт (сейчас входит в «Новапорт Холдинг»). С 1970 года — занимал пост диспетчера службы движения.

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Ветеран гражданской авиации из Перми Венедикт Деменев отметил свое 95-летие. Об этом сообщила пресс-служба сети аэропортов «Новапорт Холдинг». «Юбилей, 95 лет Венедикту Деменеву. Ветерана гражданской авиации в день рождения приехали поздравить представители аэропорта Большое Савино и пермского центра ОВД», — написано в telegram-канале компании. Пермяка в 1950 году призвали в армию, срочную службу он проходил на Дальнем Востоке. Деменев окончил летную школу воздушных стрелков-радистов. За время службы успел полетать на бортах Пе-2, Ил-28 и Ту-14, смог дослужиться до начальника связи эскадрильи. В 1954 году он устроился работать радиооператором в пермский аэропорт (сейчас входит в «Новапорт Холдинг»). С 1970 года — занимал пост диспетчера службы движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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