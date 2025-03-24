24 марта 2025

Доцент Гиринский: пенсионерам стоит помнить о трех запретах при получении выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам посоветовали не умалчивать информацию о себе, которая влияет на размер выплат
Пенсионерам посоветовали не умалчивать информацию о себе, которая влияет на размер выплат Фото:

У российских пенсионеров есть перечень запретов при получении пенсии. Это утаивание информации о стаже, переезде и работе. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — объяснил Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

Второй запрет — получателям выплат не советуют передавать в Социальный фонд недостоверные данные о себе, в том числе, касающиеся трудового стажа, рассказал доцент. И третий — работать при получении некоторых видов господдержки, например, доплаты до прожиточного минимума.

Лиц, обвиняемых в присвоении средств социальных выплат, привлекают к уголовной ответственности в соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, если будет доказано наличие состава преступления. Кроме того, за такие нарушения предусмотрен административный штраф, и обязательно вернуть украденные средства, подчеркнул Гиринский.

Как ранее писало URA.RU, в стране законодательно утверждены льготы для пенсионеров, например, налоговые или на взносы на капремонт. Однако для получения некоторых из них необходимо подать соответствующее заявление. Также пожилым россиянам доступны бесплатная доставка продуктов и лекарств, юридическая поддержка и многое другое, пишет телеканал 360.

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У российских пенсионеров есть перечень запретов при получении пенсии. Это утаивание информации о стаже, переезде и работе. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — объяснил Гиринский в беседе с агентством «Прайм». Второй запрет — получателям выплат не советуют передавать в Социальный фонд недостоверные данные о себе, в том числе, касающиеся трудового стажа, рассказал доцент. И третий — работать при получении некоторых видов господдержки, например, доплаты до прожиточного минимума. Лиц, обвиняемых в присвоении средств социальных выплат, привлекают к уголовной ответственности в соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, если будет доказано наличие состава преступления. Кроме того, за такие нарушения предусмотрен административный штраф, и обязательно вернуть украденные средства, подчеркнул Гиринский. Как ранее писало URA.RU, в стране законодательно утверждены льготы для пенсионеров, например, налоговые или на взносы на капремонт. Однако для получения некоторых из них необходимо подать соответствующее заявление. Также пожилым россиянам доступны бесплатная доставка продуктов и лекарств, юридическая поддержка и многое другое, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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