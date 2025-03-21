Пенсионерам в России могли не выдать ряд льгот, хотя обязаны по закону

В России приняты на законодательном уровне льготы для пенсионеров, но для их получения может понадобиться заявление. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Пенсионеры и предпенсионеры могут рассчитывать на получение федеральных и региональных льгот. Перечень и размер федеральных льгот един для всех, а вот на региональном уровне льготы устанавливаются, исходя из возможностей местных бюджетов», — передает издание «Прайм» слова Финогеновой. На федеральные льготы заявление подается в отделение Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги.
Льготы для пенсионеров
Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать взносы на капремонт в размере 50% от общей суммы. С 80 лет они полностью освобождаются от уплаты этого налога. Кроме того, ветераны труда, инвалиды первой и второй групп, а также инвалиды в сфере труда могут рассчитывать на скидку в размере 50% на капитальный ремонт. Пенсионеры также имеют право на бесплатную замену счетчиков воды и электричества, а в прошлом году для них была отменена комиссия по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Налоговые льготы
Пенсионеры могут воспользоваться налоговой льготой на один объект недвижимости каждого вида. Кроме того, при расчете налога на имущество можно уменьшить кадастровую стоимость жилого объекта на 50 кв. м для жилого дома, на 20 кв. м для квартиры или доли в жилом доме, и на 10 кв. м для комнат в квартире.
Другие льготы
Пенсионеры-федеральные льготники, получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом. Для получения ЕДВ необходимо обратиться с письменным заявлением в территориальный орган СФР. Пенсионеры также могут получать доплату для иждивенцев в размере 1/3 фиксированной выплаты страховой пенсии за каждого иждивенца, но не более трех. Если у пенсионера есть 30-летний стаж работы в сфере сельского хозяйства, он может претендовать на дополнительную доплату к пенсии.
Социальные налоговые вычеты
Неработающие пенсионеры, имеющие дополнительный доход (например, от вклада в банке), могут подать налоговую декларацию для получения финансового налогового вычета по расходам на лечение или приобретение лекарств. Аналогичным образом, работающие пенсионеры с дополнительным доходом также имеют право на рассмотрение налогового вычета.
Региональные льготы
Пенсионеры в России имеют право на льготы при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эти субсидии обычно предоставляются при условии, что среднедушевой доход семьи ниже минимального уровня, установленного в регионе. Помимо этого, в различных регионах могут быть дополнительные льготы по оплате ЖКХ.
Кроме того, регионы самостоятельно устанавливают льготы по транспортному налогу для пенсионеров, часто ограничивая мощность двигателя до 100-150 л.с. Например, в Самаре, Краснодаре, Перми и Нижнем Новгороде действует 50-процентная скидка.
Льготы при проезде в общественном транспорте также регулируются на уровне региона. В Москве пенсионеры с «Социальной картой москвича» ездят бесплатно, в Санкт-Петербурге они могут покупать билеты по оптимальной цене. В некоторых регионах доступен бесплатный проезд в пригородных электричках. Региональные доплаты к пенсиям могут быть связаны с возрастом, семейным положением или наличием «ветерана труда».
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