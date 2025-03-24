В ЯНАО очередная пьянка закончилась поножовщиной

В Салехарде 52-летний мужчина подозревается в покушении на убийство. Драка с ножом произошла в ходе застолья со спиртным. Раненый успел обратиться за помощью к медикам. В отношении подозреваемого изберут меру пресечения, сообщают в окружном следкоме.
«Предварительно установлено, что Салехарде 20 марта 2025 года подозреваемый распивал спиртные напитки в компании своего 35-летнего знакомого. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой 52-летний подозреваемый нанес ножом потерпевшему один удар в грудь, причинив колото-резаное ранение. Раненый мужчина оказал активное сопротивление нападавшему и своевременно обратился за медицинской помощью», — пишет telegram-канал «Следком ЯНАО».
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. В отношении подозреваемого изберут меру пресечения
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