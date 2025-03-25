Самое дорогое яйцо в мире продали за 45 тысяч рублей

На ферме в Великобритании было найдено необычное куриное яйцо сферической формы, которое впоследствии было продано за рекордные 420 фунтов стерлингов (приблизительно 45 тысяч рублей). Это яйцо считается самым дорогим в мире.
Яйцо обнаружила сотрудница фермы Эли Грин в январе. Она заметила его из-за необычного способа катиться по сравнению с другими яйцами. После более тщательного изучения выяснилось, что яйцо имеет редкую сферическую форму, а не обычную яйцевидную. «Такого ни у кого нет. Даже у Илона Маска нет круглого яйца, так ведь?» — цитировало BBC News слова Грин.
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