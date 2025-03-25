Самое дорогое яйцо в мире продали за 45 тысяч рублей

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В Европе на аукцион выставили куриное яйцо
В Европе на аукцион выставили куриное яйцо Фото:

На ферме в Великобритании было найдено необычное куриное яйцо сферической формы, которое впоследствии было продано за рекордные 420 фунтов стерлингов (приблизительно 45 тысяч рублей). Это яйцо считается самым дорогим в мире.

Яйцо обнаружила сотрудница фермы Эли Грин в январе. Она заметила его из-за необычного способа катиться по сравнению с другими яйцами. После более тщательного изучения выяснилось, что яйцо имеет редкую сферическую форму, а не обычную яйцевидную. «Такого ни у кого нет. Даже у Илона Маска нет круглого яйца, так ведь?» — цитировало BBC News слова Грин.

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На ферме в Великобритании было найдено необычное куриное яйцо сферической формы, которое впоследствии было продано за рекордные 420 фунтов стерлингов (приблизительно 45 тысяч рублей). Это яйцо считается самым дорогим в мире. Яйцо обнаружила сотрудница фермы Эли Грин в январе. Она заметила его из-за необычного способа катиться по сравнению с другими яйцами. После более тщательного изучения выяснилось, что яйцо имеет редкую сферическую форму, а не обычную яйцевидную. «Такого ни у кого нет. Даже у Илона Маска нет круглого яйца, так ведь?» — цитировало BBC News слова Грин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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