Перспективы улучшения отношений между Россией и США достигли высшего уровня. Об этом заявил профессор и руководитель Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник.
«Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году... Многие европейцы пытаются воспрепятствовать этому, но (президент США Дональд — ред.) Трамп и (президент России Владимир — ред.) Путин, похоже, намерены добиться этого», — сказал Кузник в интервью «РИА Новости». Профессор также отметил, что обе страны заинтересованы в восстановлении своих дипломатических связей, несмотря на усилия некоторых политических групп в Европе, стремящихся усложнить этот процесс.
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