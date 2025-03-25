Профессор высоко оценил шансы на возобновление отношений РФ и США

Профессор Кузник: сейчас высокие перспективы улучшения отношений РФ и США
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В Вашингтоне рассказали о перспективах отношений РФ и США
В Вашингтоне рассказали о перспективах отношений РФ и США Фото:

Перспективы улучшения отношений между Россией и США достигли высшего уровня. Об этом заявил профессор и руководитель Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник.

«Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году... Многие европейцы пытаются воспрепятствовать этому, но (президент США Дональд — ред.) Трамп и (президент России Владимир — ред.) Путин, похоже, намерены добиться этого», — сказал Кузник в интервью «РИА Новости». Профессор также отметил, что обе страны заинтересованы в восстановлении своих дипломатических связей, несмотря на усилия некоторых политических групп в Европе, стремящихся усложнить этот процесс.

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Перспективы улучшения отношений между Россией и США достигли высшего уровня. Об этом заявил профессор и руководитель Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник. «Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году... Многие европейцы пытаются воспрепятствовать этому, но (президент США Дональд — ред.) Трамп и (президент России Владимир — ред.) Путин, похоже, намерены добиться этого», — сказал Кузник в интервью «РИА Новости». Профессор также отметил, что обе страны заинтересованы в восстановлении своих дипломатических связей, несмотря на усилия некоторых политических групп в Европе, стремящихся усложнить этот процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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