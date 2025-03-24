24 марта 2025

Восьмой аварийный дом расселили в Челябинске за текущий год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа по расселению аварийных домов в Челябинске продолжается (архивное фото)
Работа по расселению аварийных домов в Челябинске продолжается (архивное фото) Фото:

В Челябинске расселили еще один аварийный дом, который находится в Тракторозаводском районе. Он стал восьмым с начала года, сообщила пресс-служба администрации города.

«В Челябинске расселили еще один аварийный дом. Этот дом стал восьмым, расселение которого завершено в 2025 году», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Дом находится в Тракторозаводском районе города. Его площадь составляет более 750 квадратных метров. Улучшить жилищные условия смогли 54 человека, добавили в администрации Челябинска.

В Челябинске ранее под охрану взяли разгромленный мародерами аварийный дом по Свердловскому проспекту, 6. Дом планировали снести в первом квартале 2025 года, но процесс затянулся из-за судебных исков 12 владельцев квартир, которые не согласны с оценкой имущества. Скорее всего, потребуется судебная экспертиза, что увеличит сроки сноса дома.

Восьмой расселенный дом находится в Тракторозаводском районе
Восьмой расселенный дом находится в Тракторозаводском районе
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Челябинске расселили еще один аварийный дом, который находится в Тракторозаводском районе. Он стал восьмым с начала года, сообщила пресс-служба администрации города. «В Челябинске расселили еще один аварийный дом. Этот дом стал восьмым, расселение которого завершено в 2025 году», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Дом находится в Тракторозаводском районе города. Его площадь составляет более 750 квадратных метров. Улучшить жилищные условия смогли 54 человека, добавили в администрации Челябинска. В Челябинске ранее под охрану взяли разгромленный мародерами аварийный дом по Свердловскому проспекту, 6. Дом планировали снести в первом квартале 2025 года, но процесс затянулся из-за судебных исков 12 владельцев квартир, которые не согласны с оценкой имущества. Скорее всего, потребуется судебная экспертиза, что увеличит сроки сноса дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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