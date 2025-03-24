В Челябинске расселили еще один аварийный дом, который находится в Тракторозаводском районе. Он стал восьмым с начала года, сообщила пресс-служба администрации города.
«В Челябинске расселили еще один аварийный дом. Этот дом стал восьмым, расселение которого завершено в 2025 году», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Дом находится в Тракторозаводском районе города. Его площадь составляет более 750 квадратных метров. Улучшить жилищные условия смогли 54 человека, добавили в администрации Челябинска.
В Челябинске ранее под охрану взяли разгромленный мародерами аварийный дом по Свердловскому проспекту, 6. Дом планировали снести в первом квартале 2025 года, но процесс затянулся из-за судебных исков 12 владельцев квартир, которые не согласны с оценкой имущества. Скорее всего, потребуется судебная экспертиза, что увеличит сроки сноса дома.
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