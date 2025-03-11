В Челябинске снесут дом, в котором разгромили квартиру участника СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске скоро демонтируют ветхий дом 93-летней давности
В Челябинске скоро демонтируют ветхий дом 93-летней давности Фото:

В Челябинске скоро снесут четырехэтажный дом по Свердловскому проспекту, 6. Сейчас завершается его расселение, передает корреспондент URA.RU. Аварийное здание демонтируют после того, как все жители примут окончательное решение о переселении, сообщили в мэрии.

«В Челябинске дом по Свердловскому проспекту, 6 снесут, как только последние жильцы согласятся на переселение. Они смогут выбрать денежную компенсацию или новое жилье соразмерной площади», — сообщили в мэрии.

Ранее в Челябинске разгромили квартиру участника СВО Сергея Божкова, у которого была комната в аварийном доме № 6 по Свердловскому проспекту. С 2022 года он находился в зоне проведения специальной военной операции и своевременно не получил уведомление о расселении. Пользуясь этим, в комнату проникли злоумышленники, которые испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды.

Как отметили в пресс-службе, в Челябинске завершили переселение жителей из двух аварийных домов в Калининском районе по улице Колхозная и в Советском районе в поселке Новосинеглазово. Планируется расселить еще 30 домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске скоро снесут четырехэтажный дом по Свердловскому проспекту, 6. Сейчас завершается его расселение, передает корреспондент URA.RU. Аварийное здание демонтируют после того, как все жители примут окончательное решение о переселении, сообщили в мэрии. «В Челябинске дом по Свердловскому проспекту, 6 снесут, как только последние жильцы согласятся на переселение. Они смогут выбрать денежную компенсацию или новое жилье соразмерной площади», — сообщили в мэрии. Ранее в Челябинске разгромили квартиру участника СВО Сергея Божкова, у которого была комната в аварийном доме № 6 по Свердловскому проспекту. С 2022 года он находился в зоне проведения специальной военной операции и своевременно не получил уведомление о расселении. Пользуясь этим, в комнату проникли злоумышленники, которые испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды. Как отметили в пресс-службе, в Челябинске завершили переселение жителей из двух аварийных домов в Калининском районе по улице Колхозная и в Советском районе в поселке Новосинеглазово. Планируется расселить еще 30 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...