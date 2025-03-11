В Челябинске скоро снесут четырехэтажный дом по Свердловскому проспекту, 6. Сейчас завершается его расселение, передает корреспондент URA.RU. Аварийное здание демонтируют после того, как все жители примут окончательное решение о переселении, сообщили в мэрии.
«В Челябинске дом по Свердловскому проспекту, 6 снесут, как только последние жильцы согласятся на переселение. Они смогут выбрать денежную компенсацию или новое жилье соразмерной площади», — сообщили в мэрии.
Ранее в Челябинске разгромили квартиру участника СВО Сергея Божкова, у которого была комната в аварийном доме № 6 по Свердловскому проспекту. С 2022 года он находился в зоне проведения специальной военной операции и своевременно не получил уведомление о расселении. Пользуясь этим, в комнату проникли злоумышленники, которые испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды.
Как отметили в пресс-службе, в Челябинске завершили переселение жителей из двух аварийных домов в Калининском районе по улице Колхозная и в Советском районе в поселке Новосинеглазово. Планируется расселить еще 30 домов.
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