В Челябинске взяли под охрану разгромленный мародерами дом

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© Служба новостей «URA.RU»
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Мародеры начали воровать металл из аварийного дома
Мародеры начали воровать металл из аварийного дома Фото:

В Челябинске дом №6 по Свердловскому проспекту поставлен под охрану после пожаров и случаев мародерства. Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин.

«Аварийный дом будет поставлен под охрану для обеспечения безопасности жителей. Ситуация нестандартная, мы ведем поиск механизмов, который полностью ограничит доступ в аварийное здание. Наведем порядок», — уточнил Лошкин.

По словам главы города, согласно сводке, в этом доме ранее уже были зафиксированы пожары. Кроме того, там произошел случай мародерства — деятели вырвали металлические швеллеры из оконных проемов. По словам Лошкина, любители «легких денег» сами могут оказаться под завалами, поэтому доступ в здание будет закрыт.

Глава города добавил, что дом находится на въездном маршруте и в данный момент имеет неприглядный вид. Его планировали снести в первом квартале 2025 года, однако процесс затянулся из-за судебных исков 12 владельцев квартир, которые были не согласны с оценкой имущества. По словам Лошкина, скорее всего, будет произведена судебная экспертиза, что приведет к удлиннению сроков сноса, поэтому охранные меры в данный момент оправданы.

Также глава Челябинска отметил, что этот объект включен в в процесс комплексного развития территории. После разработки планировки территории будет ясно, что именно появится на этом месте, пока говорить об этом преждевременно.

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В Челябинске дом №6 по Свердловскому проспекту поставлен под охрану после пожаров и случаев мародерства. Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин. «Аварийный дом будет поставлен под охрану для обеспечения безопасности жителей. Ситуация нестандартная, мы ведем поиск механизмов, который полностью ограничит доступ в аварийное здание. Наведем порядок», — уточнил Лошкин. По словам главы города, согласно сводке, в этом доме ранее уже были зафиксированы пожары. Кроме того, там произошел случай мародерства — деятели вырвали металлические швеллеры из оконных проемов. По словам Лошкина, любители «легких денег» сами могут оказаться под завалами, поэтому доступ в здание будет закрыт. Глава города добавил, что дом находится на въездном маршруте и в данный момент имеет неприглядный вид. Его планировали снести в первом квартале 2025 года, однако процесс затянулся из-за судебных исков 12 владельцев квартир, которые были не согласны с оценкой имущества. По словам Лошкина, скорее всего, будет произведена судебная экспертиза, что приведет к удлиннению сроков сноса, поэтому охранные меры в данный момент оправданы. Также глава Челябинска отметил, что этот объект включен в в процесс комплексного развития территории. После разработки планировки территории будет ясно, что именно появится на этом месте, пока говорить об этом преждевременно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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