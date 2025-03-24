В Челябинске взяли под охрану разгромленный мародерами дом

В Челябинске дом №6 по Свердловскому проспекту поставлен под охрану после пожаров и случаев мародерства. Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин.
«Аварийный дом будет поставлен под охрану для обеспечения безопасности жителей. Ситуация нестандартная, мы ведем поиск механизмов, который полностью ограничит доступ в аварийное здание. Наведем порядок», — уточнил Лошкин.
По словам главы города, согласно сводке, в этом доме ранее уже были зафиксированы пожары. Кроме того, там произошел случай мародерства — деятели вырвали металлические швеллеры из оконных проемов. По словам Лошкина, любители «легких денег» сами могут оказаться под завалами, поэтому доступ в здание будет закрыт.
Глава города добавил, что дом находится на въездном маршруте и в данный момент имеет неприглядный вид. Его планировали снести в первом квартале 2025 года, однако процесс затянулся из-за судебных исков 12 владельцев квартир, которые были не согласны с оценкой имущества. По словам Лошкина, скорее всего, будет произведена судебная экспертиза, что приведет к удлиннению сроков сноса, поэтому охранные меры в данный момент оправданы.
Также глава Челябинска отметил, что этот объект включен в в процесс комплексного развития территории. После разработки планировки территории будет ясно, что именно появится на этом месте, пока говорить об этом преждевременно.
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