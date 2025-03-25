Чем удивил старейший итальянский ресторан Екатеринбурга после обновления. Фото

В ресторане Maccheroni в Екатеринбурге между кухней и залом исчезли перегородки

25 марта 2025 в 21:08 Размер текста - 17 +

После ремонта Maccheroni стал светлее и просторнее Фото: Размик Закарян © URA.RU Уголок Италии в центре Екатеринбурга неожиданно для гостей закрылся на две недели в середине марта. Существующий более 10 лет ресторан Maccheroni решил взять паузу, чтобы провести масштабный ремонт в короткие сроки. Что визуально изменилось в гастрономическом месте и чего ждать от меню тем, кто все время проходил мимо заведения с лодкой под потолком, проверил журналист URA.RU. Неожиданное обновление Maccheroni появился между салоном «Связной» и бывшим культовым рестораном «Океан» в 2013 году. Заведение для того времени выглядело необычно: огромные панорамные окна невольно заставляли заглядывать внутрь, чтобы рассмотреть, чем занимаются гости, и стыдливо отворачивать голову, чтобы не нарушать интимную обстановку. В вечернее время ярко раскрашенная моторная лодка под потолком привлекала еще больше внимания. Время шло, постепенно оранжевые диванчики и большие банки томатного супа в качестве интерьерного украшения перестали вписываться в современные реалии. Владелец Maccheroni Артем Криницкий рассказывал, что по учебникам ресторан живет пять-семь лет, а после у заведения два пути — обновление концепции или закрытие. Поскольку итальянский ресторан до сих пор пользуется большой популярностью у горожан, выбор пал на первый вариант. Заведение приостановило работу 11 марта и открылось 22-го. Первый этаж превратился в итальянский дворик (патио): стулья из светлого дерева, столы с вкраплениями, в дальнем углу вместо оранжевых диванов обосновался бар. По ощущениям, посадочных мест стало гораздо меньше, а смотреть на проспект Ленина теперь приходится не с мягких диванов, а стульчиков. Кухня тоже неожиданно изменилась — стала еще более открытой. Две перегородки убрали, и теперь можно наблюдать за всем процессом готовки прямо с места. У некоторых гостей это вызывает беспокойство: «Не будет ли пахнуть в зале всем тем, что шкворчит на сковороде и выпекается в печи?» На деле оказалось, что никакие запахи посетителям не мешают, но некоторая интимность обстановки пропала. На втором этаже зал стал выглядеть более камерно благодаря приглушенному теплому свету. Интерьер здесь преобразился, но незначительно: на замену цветным рыбам пришли а-ля советские мозаики с велосипедистами и гребцами. Местами диванчики остались, но стали более современными, некоторым гостям вместо стульев предлагают присесть на цилиндрические пуфы. Насколько они удобны — вопрос открытый. Одного из главных символов заведения пока на месте нет: дизайнеры еще продолжают работу над лодкой и экспериментируют с материалами. В перспективе должен появится и «зимний сад». Окончательное оформление екатеринбуржцы увидят ближе к официальному открытию в конце месяца. Традиционно и просто Пока Maccheroni работает в техническом режиме и обкатывает кухню. Разительно в меню ничего не поменялось, но в скором времени планируют запустить спешл. Уже известно, что гости смогут попробовать кальмары с жареными вешенками, креветки с молодым картофелем, говяжью вырезку, свиную шею с овощами, грудку индейки с цукини, цена — от 695 рублей. Из намазок будут представлены хумус со страчателлой и переонатой, крем из баклажан с томатной сальсой и риккотой, риет из тунца с томатным джемом и пармезаном, оливковый топенад с кремом из сливочного сыра. Цена — от 275 рублей. Для тех, кто никогда не бывал в заведении, первым делом рекомендуют попробовать пиццу с брезаолой и печеным виноградом (625 рублей). Что касается вкуса, то это бессменная классика — с мясом и сыром, но с яркой нотой в виде сладкой ягоды. Если вам не нравится сочетание сладкого и соленого, как, например, пицца с ананасами и курицей, виноград можно убрать, и получится обычная легкая пицца. Запомнится ли она, если вынуть сладкий элемент, — не факт. Следом, что обязательно предлагают распробовать, — попкорн из креветок с мятым авокадо и соусом цитронет за 625 рублей. На первый взгляд кажется, что это нечто в кисло-сладком соусе, на деле — половинки креветок, обжаренные во фритюре до хрустящей корочки и покрытые сладковатой приятной глазурью. Мятное авокадо несколько меркнет на фоне яркого вкуса необычного попкорна, и кажется, что они немного не «поженились». Попкорн из креветок выглядит сочно Фото: Размик Закарян © URA.RU В финале подали фетучини со шпинатом и куриным бедром за 555 рублей. Пожалуй, самое сытное блюдо из всех. Все ингредиенты отлично сочетаются друг с другом и образуют уверенный итальянский дуэт. Курица мягкая, и после первого укуса нет опасений нарваться на жилы. Из минусов — не хватает соли, которая дала бы заиграть всему блюду еще ярче. По итогу сложилось ощущение, что паста пресновата. Тем, кто есть немного, хватит и половины этой порции Фото: Размик Закарян © URA.RU В дополнении к заказу предлагают различные коктейли по цене от 455 рублей. Самый яркий на вид — Segreto, и не только из-за цвета. Смесь джина Bosford, лаванды, цитрусов, игристого вина и кокосовой пены украшает синяя маска. Поначалу кажется, что это пластик, но робкий укус дает понять — всего лишь мастика. Сам по себе коктейль освежающий, сладкий, но с кислинкой. Идеально для тех, кто не любит приторные напитки. Обойдется коктейль в 515 рублей. Segreto сразу привлекает внимание внешним видом, как только ты видишь его в меню Фото: Размик Закарян © URA.RU Maccheroni — идеальный вариант для любителей классики. Простота, минимум специй и баланс, где ни одна деталь не должна затмевать другие. Все это можно найти в самом центре Екатеринбурга в любое время: ресторан работает круглосуточно. Но лучше бронировать столик заранее: даже в день технического открытия гости заняли все места. А их после ремонта стало не так уж много. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголок Италии в центре Екатеринбурга неожиданно для гостей закрылся на две недели в середине марта. Существующий более 10 лет ресторан Maccheroni решил взять паузу, чтобы провести масштабный ремонт в короткие сроки. Что визуально изменилось в гастрономическом месте и чего ждать от меню тем, кто все время проходил мимо заведения с лодкой под потолком, проверил журналист URA.RU. Maccheroni появился между салоном «Связной» и бывшим культовым рестораном «Океан» в 2013 году. Заведение для того времени выглядело необычно: огромные панорамные окна невольно заставляли заглядывать внутрь, чтобы рассмотреть, чем занимаются гости, и стыдливо отворачивать голову, чтобы не нарушать интимную обстановку. В вечернее время ярко раскрашенная моторная лодка под потолком привлекала еще больше внимания. Время шло, постепенно оранжевые диванчики и большие банки томатного супа в качестве интерьерного украшения перестали вписываться в современные реалии. Владелец Maccheroni Артем Криницкий рассказывал, что по учебникам ресторан живет пять-семь лет, а после у заведения два пути — обновление концепции или закрытие. Поскольку итальянский ресторан до сих пор пользуется большой популярностью у горожан, выбор пал на первый вариант. Заведение приостановило работу 11 марта и открылось 22-го. Первый этаж превратился в итальянский дворик (патио): стулья из светлого дерева, столы с вкраплениями, в дальнем углу вместо оранжевых диванов обосновался бар. По ощущениям, посадочных мест стало гораздо меньше, а смотреть на проспект Ленина теперь приходится не с мягких диванов, а стульчиков. Кухня тоже неожиданно изменилась — стала еще более открытой. Две перегородки убрали, и теперь можно наблюдать за всем процессом готовки прямо с места. У некоторых гостей это вызывает беспокойство: «Не будет ли пахнуть в зале всем тем, что шкворчит на сковороде и выпекается в печи?» На деле оказалось, что никакие запахи посетителям не мешают, но некоторая интимность обстановки пропала. На втором этаже зал стал выглядеть более камерно благодаря приглушенному теплому свету. Интерьер здесь преобразился, но незначительно: на замену цветным рыбам пришли а-ля советские мозаики с велосипедистами и гребцами. Местами диванчики остались, но стали более современными, некоторым гостям вместо стульев предлагают присесть на цилиндрические пуфы. Насколько они удобны — вопрос открытый. Одного из главных символов заведения пока на месте нет: дизайнеры еще продолжают работу над лодкой и экспериментируют с материалами. В перспективе должен появится и «зимний сад». Окончательное оформление екатеринбуржцы увидят ближе к официальному открытию в конце месяца. Пока Maccheroni работает в техническом режиме и обкатывает кухню. Разительно в меню ничего не поменялось, но в скором времени планируют запустить спешл. Уже известно, что гости смогут попробовать кальмары с жареными вешенками, креветки с молодым картофелем, говяжью вырезку, свиную шею с овощами, грудку индейки с цукини, цена — от 695 рублей. Из намазок будут представлены хумус со страчателлой и переонатой, крем из баклажан с томатной сальсой и риккотой, риет из тунца с томатным джемом и пармезаном, оливковый топенад с кремом из сливочного сыра. Цена — от 275 рублей. Для тех, кто никогда не бывал в заведении, первым делом рекомендуют попробовать пиццу с брезаолой и печеным виноградом (625 рублей). Что касается вкуса, то это бессменная классика — с мясом и сыром, но с яркой нотой в виде сладкой ягоды. Если вам не нравится сочетание сладкого и соленого, как, например, пицца с ананасами и курицей, виноград можно убрать, и получится обычная легкая пицца. Запомнится ли она, если вынуть сладкий элемент, — не факт. Следом, что обязательно предлагают распробовать, — попкорн из креветок с мятым авокадо и соусом цитронет за 625 рублей. На первый взгляд кажется, что это нечто в кисло-сладком соусе, на деле — половинки креветок, обжаренные во фритюре до хрустящей корочки и покрытые сладковатой приятной глазурью. Мятное авокадо несколько меркнет на фоне яркого вкуса необычного попкорна, и кажется, что они немного не «поженились». В финале подали фетучини со шпинатом и куриным бедром за 555 рублей. Пожалуй, самое сытное блюдо из всех. Все ингредиенты отлично сочетаются друг с другом и образуют уверенный итальянский дуэт. Курица мягкая, и после первого укуса нет опасений нарваться на жилы. Из минусов — не хватает соли, которая дала бы заиграть всему блюду еще ярче. По итогу сложилось ощущение, что паста пресновата. В дополнении к заказу предлагают различные коктейли по цене от 455 рублей. Самый яркий на вид — Segreto, и не только из-за цвета. Смесь джина Bosford, лаванды, цитрусов, игристого вина и кокосовой пены украшает синяя маска. Поначалу кажется, что это пластик, но робкий укус дает понять — всего лишь мастика. Сам по себе коктейль освежающий, сладкий, но с кислинкой. Идеально для тех, кто не любит приторные напитки. Обойдется коктейль в 515 рублей.