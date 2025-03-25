Российские бойцы выбивают подразделения ВСУ из Суджи

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На Сумском направлении ВСУ остается только сдаться в плен
На Сумском направлении ВСУ остается только сдаться в плен Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российская армия проводит операции по выталкиванию украинских вооруженных сил из района пограничного перехода «Суджа» в Курской области. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

«На сумском направлении бойцы выбивают ВСУ с нашей земли в районе погранперехода „Суджа“, восстанавливая контроль над ключевым участком государственной границы в регионе», — сказал представитель ведомства. Его слова приводит агентство «ТАСС».

Как следствие успешных действий российских войск, подразделения ВСУ в районе Гоголевки были отрезаны от главных сил противника в Сумской области. Источник утверждает, что перед украинскими солдатами стоит только одна альтернатива для спасения. «Единственный шанс для ВСУ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — подчеркнул источник.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли «заоблачные» потери по всей линии фронта. Он отметил, что действия противника привели к гибели украинских бойцов в таком количестве, что эта цифра уже превышает миллион человек, и это произошло еще полгода назад.

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Российская армия проводит операции по выталкиванию украинских вооруженных сил из района пограничного перехода «Суджа» в Курской области. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах. «На сумском направлении бойцы выбивают ВСУ с нашей земли в районе погранперехода „Суджа“, восстанавливая контроль над ключевым участком государственной границы в регионе», — сказал представитель ведомства. Его слова приводит агентство «ТАСС». Как следствие успешных действий российских войск, подразделения ВСУ в районе Гоголевки были отрезаны от главных сил противника в Сумской области. Источник утверждает, что перед украинскими солдатами стоит только одна альтернатива для спасения. «Единственный шанс для ВСУ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — подчеркнул источник. Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли «заоблачные» потери по всей линии фронта. Он отметил, что действия противника привели к гибели украинских бойцов в таком количестве, что эта цифра уже превышает миллион человек, и это произошло еще полгода назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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