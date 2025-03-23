Алаудинов: ВСУ понесли заоблачные потери по всей линии фронта

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Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта
Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины понесли «заоблачные» потери по всей линии фронта. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Около семидесяти тысяч человек они потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много — 70 тысяч человек за семь месяцев, пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться», — заявил Алаудинов в разговоре с РИА Новости. 

Генерал-лейтенант отметил, что действия противника привели к гибели украинских бойцов в таком количестве, что эта цифра уже превышает миллион человек, и это произошло еще полгода назад. Он добавил, что если учесть еще 70 тысяч, которые были потеряны в этом регионе, а также потери по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода, то итоговая цифра оказывается просто «заоблачная».

В результате недавнего наступления российской армии в Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Согласно предоставленной информации, украинская сторона потеряла более 3,7 тысяч военнослужащих. Помимо человеческих потерь, значительное количество военной техники было уничтожено. В рамках операции также были выведены из строя две станции для контрбатарейной борьбы, 53 пункта управления беспилотниками, две самоходные артиллерийские установки Paladin и одна установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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Вооруженные силы Украины понесли «заоблачные» потери по всей линии фронта. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Около семидесяти тысяч человек они потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много — 70 тысяч человек за семь месяцев, пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться», — заявил Алаудинов в разговоре с РИА Новости.  Генерал-лейтенант отметил, что действия противника привели к гибели украинских бойцов в таком количестве, что эта цифра уже превышает миллион человек, и это произошло еще полгода назад. Он добавил, что если учесть еще 70 тысяч, которые были потеряны в этом регионе, а также потери по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода, то итоговая цифра оказывается просто «заоблачная». В результате недавнего наступления российской армии в Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Согласно предоставленной информации, украинская сторона потеряла более 3,7 тысяч военнослужащих. Помимо человеческих потерь, значительное количество военной техники было уничтожено. В рамках операции также были выведены из строя две станции для контрбатарейной борьбы, 53 пункта управления беспилотниками, две самоходные артиллерийские установки Paladin и одна установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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