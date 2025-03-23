Вооруженные силы Украины понесли «заоблачные» потери по всей линии фронта. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Около семидесяти тысяч человек они потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много — 70 тысяч человек за семь месяцев, пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться», — заявил Алаудинов в разговоре с РИА Новости.
Генерал-лейтенант отметил, что действия противника привели к гибели украинских бойцов в таком количестве, что эта цифра уже превышает миллион человек, и это произошло еще полгода назад. Он добавил, что если учесть еще 70 тысяч, которые были потеряны в этом регионе, а также потери по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода, то итоговая цифра оказывается просто «заоблачная».
В результате недавнего наступления российской армии в Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Согласно предоставленной информации, украинская сторона потеряла более 3,7 тысяч военнослужащих. Помимо человеческих потерь, значительное количество военной техники было уничтожено. В рамках операции также были выведены из строя две станции для контрбатарейной борьбы, 53 пункта управления беспилотниками, две самоходные артиллерийские установки Paladin и одна установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
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