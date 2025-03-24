24 марта 2025

Губернатор Шумков сообщил, что на развитие культуры в Кургане ушло 1,3 миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков сообщил, что было отремонтировано 80 учреждений культуры
Шумков сообщил, что было отремонтировано 80 учреждений культуры Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в прошлом году на развитие культуры в Кургане ушло 1,3 миллиарда рублей. Он также поздравил жителей с днем работника культуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.

«За шесть последних лет новые учреждения культуры появились еще и в Звериноголовском, Кетовском, Далматовском и Частоозерском округах, еще более 80 учреждений культуры были капитально отремонтированы, несколько сотен — получили новое оборудование», — пишет губернатор. В честь профессионального праздника Шумков выразил благодарность работникам и ветеранам отрасли за их вклад в сохранение народных традиций и проведение культурных мероприятий.

Ранее URA.RU писало, что Шумков заявил о планах по строительству IT-технопарка в Кургане. Поиски денег на реализацию проекта могут затянуться до 2027 года.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в прошлом году на развитие культуры в Кургане ушло 1,3 миллиарда рублей. Он также поздравил жителей с днем работника культуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области. «За шесть последних лет новые учреждения культуры появились еще и в Звериноголовском, Кетовском, Далматовском и Частоозерском округах, еще более 80 учреждений культуры были капитально отремонтированы, несколько сотен — получили новое оборудование», — пишет губернатор. В честь профессионального праздника Шумков выразил благодарность работникам и ветеранам отрасли за их вклад в сохранение народных традиций и проведение культурных мероприятий. Ранее URA.RU писало, что Шумков заявил о планах по строительству IT-технопарка в Кургане. Поиски денег на реализацию проекта могут затянуться до 2027 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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