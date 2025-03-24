Губернатор Шумков сообщил, что на развитие культуры в Кургане ушло 1,3 миллиарда

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в прошлом году на развитие культуры в Кургане ушло 1,3 миллиарда рублей. Он также поздравил жителей с днем работника культуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«За шесть последних лет новые учреждения культуры появились еще и в Звериноголовском, Кетовском, Далматовском и Частоозерском округах, еще более 80 учреждений культуры были капитально отремонтированы, несколько сотен — получили новое оборудование», — пишет губернатор. В честь профессионального праздника Шумков выразил благодарность работникам и ветеранам отрасли за их вклад в сохранение народных традиций и проведение культурных мероприятий.
Ранее URA.RU писало, что Шумков заявил о планах по строительству IT-технопарка в Кургане. Поиски денег на реализацию проекта могут затянуться до 2027 года.
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