В Екатеринбурге за школой № 147 (Теплоходный проезд, 6) подростки напали на девочку. Пока жертву избивали, другие ученики просто наблюдали и не вмешивались. Видео с потасовкой появилось в Telegram.
«Драка произошла ориентировочно 20 марта возле школы №147, где и учится предположительно девочка», — передает telegram-канал «Безумный Екб». Видео нападения провисело на странице обидчицы недолго, но его успели скачать и опубликовать.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Информацию уже проверяют сотрудники отдела полиции №11.
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