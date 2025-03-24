24 марта 2025

Подростки забили девочку за школой в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка девочек попала на видео (архивное фото)
Драка девочек попала на видео (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге за школой № 147 (Теплоходный проезд, 6) подростки напали на девочку. Пока жертву избивали, другие ученики просто наблюдали и не вмешивались. Видео с потасовкой появилось в Telegram.

«Драка произошла ориентировочно 20 марта возле школы №147, где и учится предположительно девочка», — передает telegram-канал «Безумный Екб». Видео нападения провисело на странице обидчицы недолго, но его успели скачать и опубликовать.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Информацию уже проверяют сотрудники отдела полиции №11.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге за школой № 147 (Теплоходный проезд, 6) подростки напали на девочку. Пока жертву избивали, другие ученики просто наблюдали и не вмешивались. Видео с потасовкой появилось в Telegram. «Драка произошла ориентировочно 20 марта возле школы №147, где и учится предположительно девочка», — передает telegram-канал «Безумный Екб». Видео нападения провисело на странице обидчицы недолго, но его успели скачать и опубликовать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Информацию уже проверяют сотрудники отдела полиции №11.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...