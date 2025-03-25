Shot: украинская модель Мария Ковальчук хотела покончить с собой

В Дубае произошла трагедия с участием 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, которая сейчас находится в состоянии комы. По показаниям свидетелей, Мария могла предпринять попытку самоубийства. Очевидцы заметили ее вблизи заброшенной стройки, перед тем как она исчезла.
После того как Мария покинула вечеринку в сопровождении двух незнакомых мужчин и направилась в отель, она пропала без вести. Спустя восемь дней ее обнаружили с многочисленными травмами. «Местная полиция продолжает считать приоритетной версию о том, что 20-летняя модель упала с большой высоты», — сообщает telegram-канал SHOT.
Идентифицировать девушку удалось только благодаря ее татуировкам из-за серьезности полученных повреждений. Ее родственники приехали в ОАЭ сразу же, как узнали о происшествии.
На данный момент состояние Марии критическое, она остается в реанимации одной из больниц Дубая. Полиция продолжает расследование и отрабатывает возможность других обстоятельств случившегося.
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