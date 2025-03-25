В одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв бытового газа, в результате которого часть этажа была разрушена, сообщили журналисты. Как минимум один человек пострадал.
«Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа», — сообщил корреспондент РЕН ТВ Мурад Магомедов. Из здания вырываются языки пламени и столбы дыма, разрушено несколько комнат.
Спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи и локализации последствий взрыва. По предварительным данным, как минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Mash.
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