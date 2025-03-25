Взрыв газа уничтожил часть этажа в одном из домов в Махачкале. Видео

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В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажке, на место выехали МЧС
В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажке, на место выехали МЧС Фото:

В одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв бытового газа, в результате которого часть этажа была разрушена, сообщили журналисты. Как минимум один человек пострадал.

«Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа», — сообщил корреспондент РЕН ТВ Мурад Магомедов. Из здания вырываются языки пламени и столбы дыма, разрушено несколько комнат.

Спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи и локализации последствий взрыва. По предварительным данным, как минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Mash.

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В одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв бытового газа, в результате которого часть этажа была разрушена, сообщили журналисты. Как минимум один человек пострадал. «Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа», — сообщил корреспондент РЕН ТВ Мурад Магомедов. Из здания вырываются языки пламени и столбы дыма, разрушено несколько комнат. Спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи и локализации последствий взрыва. По предварительным данным, как минимум один человек пострадал, пишет telegram-канал Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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