24 марта 2025

Общественный транспорт Челябинска перевез 92 миллиона пассажиров за год

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин осмотрел новые городские автобусы-гармошки. Челябинск, городской транспорт, городской автобус, волгабус
Общественный транспорт обновляется Фото:

Челябинский общественный транспорт перевез за год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на заседании Челябинской городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинский общественный транспорт — это 675 единиц, в том числе 334 автобуса и 271 трамвай (еще более 600 машин предоставляют частные перевозчики). За год перевезли 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году», — отметил Лошкин.

Глава Челябинска подчеркнул, что за минувший год городской транспортный парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов.

За год обновили парк городского транспорта
За год обновили парк городского транспорта

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Челябинский общественный транспорт перевез за год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на заседании Челябинской городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Челябинский общественный транспорт — это 675 единиц, в том числе 334 автобуса и 271 трамвай (еще более 600 машин предоставляют частные перевозчики). За год перевезли 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году», — отметил Лошкин. Глава Челябинска подчеркнул, что за минувший год городской транспортный парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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