Общественный транспорт Челябинска перевез 92 миллиона пассажиров за год

25 марта 2025 в 11:31 Размер текста - 17 +

Общественный транспорт обновляется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский общественный транспорт перевез за год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на заседании Челябинской городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Челябинский общественный транспорт — это 675 единиц, в том числе 334 автобуса и 271 трамвай (еще более 600 машин предоставляют частные перевозчики). За год перевезли 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году», — отметил Лошкин. Глава Челябинска подчеркнул, что за минувший год городской транспортный парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов. За год обновили парк городского транспорта Пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский общественный транспорт перевез за год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на заседании Челябинской городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Челябинский общественный транспорт — это 675 единиц, в том числе 334 автобуса и 271 трамвай (еще более 600 машин предоставляют частные перевозчики). За год перевезли 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году», — отметил Лошкин. Глава Челябинска подчеркнул, что за минувший год городской транспортный парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов.