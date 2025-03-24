Общественный транспорт Челябинска перевез 92 миллиона пассажиров за год

Челябинский общественный транспорт перевез за год 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на заседании Челябинской городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«Челябинский общественный транспорт — это 675 единиц, в том числе 334 автобуса и 271 трамвай (еще более 600 машин предоставляют частные перевозчики). За год перевезли 92,2 миллиона пассажиров — больше, чем в 2023 году», — отметил Лошкин.
Глава Челябинска подчеркнул, что за минувший год городской транспортный парк был обновлен на 162 единицы. По городским улицам начали курсировать 59 новых автобусов, 44 трамвая и 59 троллейбусов.
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