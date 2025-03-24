В Челябинске построят полмиллиона квадратных метров нового жилья

В Челябинске за счет реализации пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Центральном, Курчатовском и Калининском районах появится почти 500 тысяч квадратных метров нового удобного жилья. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Беда нашего города — аварийный фонд, с которым мы планируем бороться с использованием механизма реновации», — озвучил Лошкин результаты деятельности за 2024 год, передает корреспондент URA.RU. Два договора проектов КРТ заключили по инициативе города, три — правообладателей.
В Челябинске 487,5 тысячи квадратных метров нового жилья построят за счет реализации программы КРТ в Центральном, Курчатовском и Калининском районах. Первый объект находится в квадрате улиц Татищева, Медовая, Тенисная, Северная, второй — на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта, третий — в квадрате улиц Университетская набережная, Малышева, 40-летия Победы, набережная Николая Патоличева. Еще два объекта расположены по улице Братьев Кашириных и Аргаяшская.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».