24 марта 2025

В Челябинске построят полмиллиона квадратных метров нового жилья. Схема

В Челябинске построят полмиллиона квадратных метров нового жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Территории имеют строительный потенциал в 487,5 тысяч кв.м. жилья
Территории имеют строительный потенциал в 487,5 тысяч кв.м. жилья Фото:

В Челябинске за счет реализации пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Центральном, Курчатовском и Калининском районах появится почти 500 тысяч квадратных метров нового удобного жилья. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Беда нашего города — аварийный фонд, с которым мы планируем бороться с использованием механизма реновации», — озвучил Лошкин результаты деятельности за 2024 год, передает корреспондент URA.RU. Два договора проектов КРТ заключили по инициативе города, три — правообладателей.

В Челябинске 487,5 тысячи квадратных метров нового жилья построят за счет реализации программы КРТ в Центральном, Курчатовском и Калининском районах. Первый объект находится в квадрате улиц Татищева, Медовая, Тенисная, Северная, второй — на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта, третий — в квадрате улиц Университетская набережная, Малышева, 40-летия Победы, набережная Николая Патоличева. Еще два объекта расположены по улице Братьев Кашириных и Аргаяшская.

Пять территорий в Челябинске попали в программу комплексного развития
Пять территорий в Челябинске попали в программу комплексного развития
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В Челябинске за счет реализации пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Центральном, Курчатовском и Калининском районах появится почти 500 тысяч квадратных метров нового удобного жилья. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Беда нашего города — аварийный фонд, с которым мы планируем бороться с использованием механизма реновации», — озвучил Лошкин результаты деятельности за 2024 год, передает корреспондент URA.RU. Два договора проектов КРТ заключили по инициативе города, три — правообладателей. В Челябинске 487,5 тысячи квадратных метров нового жилья построят за счет реализации программы КРТ в Центральном, Курчатовском и Калининском районах. Первый объект находится в квадрате улиц Татищева, Медовая, Тенисная, Северная, второй — на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта, третий — в квадрате улиц Университетская набережная, Малышева, 40-летия Победы, набережная Николая Патоличева. Еще два объекта расположены по улице Братьев Кашириных и Аргаяшская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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