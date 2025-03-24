Омбудсмен Самойлова рассказала о проблеме буллинга среди курганских подростков

В Курганской области летом 2024 года произошел случай групповой травли среди подростков. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка региона Марина Самойлова, выступая с отчетом о своей работе в облдуме, передает корреспондент URA.RU.
«Казалось, что такой резонансный случай, как доведение до самоубийства подростков в 2023 году, больше не должен был повториться. Но прошлым летом у нас снова был случай групповой травли подростков», — сообщила Самойлова. По ее словам, конфликт произошел в одном из муниципалитетов области.
Она отметила, что подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности, уже имели в прошлом опасные проявления поведения. Сейчас с ними работают педагоги, специалисты учреждения временного помещения и сотрудники профильных служб. Уполномоченный лично встретилась с участниками происшествия и обозначила важность системной профилактики.
Ранее на заседании Самойловой также было озвучено, что в регионе разработан план «Большая дорожная карта» на 2025 год. Он включает поддержку семей в кризисной ситуации и раннюю профилактику социальных рисков.
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