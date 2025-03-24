24 марта 2025

Омбудсмен Самойлова рассказала о проблеме буллинга среди курганских подростков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский омбудсмен озвучила проблему буллинга в Курганской области
Детский омбудсмен озвучила проблему буллинга в Курганской области Фото:

В Курганской области летом 2024 года произошел случай групповой травли среди подростков. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка региона Марина Самойлова, выступая с отчетом о своей работе в облдуме, передает корреспондент URA.RU.

«Казалось, что такой резонансный случай, как доведение до самоубийства подростков в 2023 году, больше не должен был повториться. Но прошлым летом у нас снова был случай групповой травли подростков», — сообщила Самойлова. По ее словам, конфликт произошел в одном из муниципалитетов области.

Она отметила, что подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности, уже имели в прошлом опасные проявления поведения. Сейчас с ними работают педагоги, специалисты учреждения временного помещения и сотрудники профильных служб. Уполномоченный лично встретилась с участниками происшествия и обозначила важность системной профилактики.

Ранее на заседании Самойловой также было озвучено, что в регионе разработан план «Большая дорожная карта» на 2025 год. Он включает поддержку семей в кризисной ситуации и раннюю профилактику социальных рисков.

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В Курганской области летом 2024 года произошел случай групповой травли среди подростков. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка региона Марина Самойлова, выступая с отчетом о своей работе в облдуме, передает корреспондент URA.RU. «Казалось, что такой резонансный случай, как доведение до самоубийства подростков в 2023 году, больше не должен был повториться. Но прошлым летом у нас снова был случай групповой травли подростков», — сообщила Самойлова. По ее словам, конфликт произошел в одном из муниципалитетов области. Она отметила, что подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности, уже имели в прошлом опасные проявления поведения. Сейчас с ними работают педагоги, специалисты учреждения временного помещения и сотрудники профильных служб. Уполномоченный лично встретилась с участниками происшествия и обозначила важность системной профилактики. Ранее на заседании Самойловой также было озвучено, что в регионе разработан план «Большая дорожная карта» на 2025 год. Он включает поддержку семей в кризисной ситуации и раннюю профилактику социальных рисков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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