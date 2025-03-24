24 марта 2025

В Кургане появится «дорожная карта» помощи проблемным семьям

В Кургане появится дорожная карта помощи проблемным семьям
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен рассказала про план для помощи семьям в преодолении кризисных ситуации
Омбудсмен рассказала про план для помощи семьям в преодолении кризисных ситуации Фото:

Власти Курганской области утвердили план помощи семьям, которые находятся в кризисе или могут попасть в социально опасное положение. Об этом 25 марта рассказала уполномоченный по правам ребенка Марина Самойлова на заседании облдумы.

«Мы разработали совместно с коллегами межведомственный план — „Большая дорожная карта“ на 2025 год. Будем работать в данном направлении. В ней два направления — помощь семьям в преодолении кризисной ситуации и профилактика на раннем этапе», — сообщила Самойлова, передает с заседания облдумы журналист URA.RU.

Омбудсмен уточнила, что на реализацию плана будут привлекать муниципалитеты и службы профилактики. Ключевой задачей она назвала сокращение случаев социального сиротства и возвращение детей в родные семьи при наличии такой возможности.

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Власти Курганской области утвердили план помощи семьям, которые находятся в кризисе или могут попасть в социально опасное положение. Об этом 25 марта рассказала уполномоченный по правам ребенка Марина Самойлова на заседании облдумы. «Мы разработали совместно с коллегами межведомственный план — „Большая дорожная карта“ на 2025 год. Будем работать в данном направлении. В ней два направления — помощь семьям в преодолении кризисной ситуации и профилактика на раннем этапе», — сообщила Самойлова, передает с заседания облдумы журналист URA.RU. Омбудсмен уточнила, что на реализацию плана будут привлекать муниципалитеты и службы профилактики. Ключевой задачей она назвала сокращение случаев социального сиротства и возвращение детей в родные семьи при наличии такой возможности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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