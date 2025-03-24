В Кургане появится «дорожная карта» помощи проблемным семьям

Власти Курганской области утвердили план помощи семьям, которые находятся в кризисе или могут попасть в социально опасное положение. Об этом 25 марта рассказала уполномоченный по правам ребенка Марина Самойлова на заседании облдумы.
«Мы разработали совместно с коллегами межведомственный план — „Большая дорожная карта“ на 2025 год. Будем работать в данном направлении. В ней два направления — помощь семьям в преодолении кризисной ситуации и профилактика на раннем этапе», — сообщила Самойлова, передает с заседания облдумы журналист URA.RU.
Омбудсмен уточнила, что на реализацию плана будут привлекать муниципалитеты и службы профилактики. Ключевой задачей она назвала сокращение случаев социального сиротства и возвращение детей в родные семьи при наличии такой возможности.
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