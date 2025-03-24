Бюджет Челябинска вырос больше чем на полтора миллиарда рублей

Бюджет Челябинска увеличился на 1,63 миллиарда рублей. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний гордумы, такое решение приняли депутаты Челябинска.
«Расходы бюджета на 2025 год запланированы в размере 65 млрд 349,6 млн рублей. Они увеличены на 1630,1 млн рублей. Увеличение произошло за счет межбюджетных трансферов, поступления инициативных платежей и свободных остатков на счете», — доложила депутатам председатель комитета финансов мэрии Виктория Шин.
Расходы увеличены по нескольким направлениям работы. Самые существенные расходы — 256,4 млн рублей — на мероприятия муниципальной программы «Развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности», наибольшая их часть — субсидия на ремонт коммунальных сетей. Кроме того, увеличены расходы на благоустройство территорий районов, муниципальные программы сохранения и развития культуры, развития физической культуры и спорта и социальную поддержку населения.
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