24 марта 2025

Бюджет Челябинска вырос больше чем на полтора миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Шин сообщила об основных параметрах бюджета
Виктория Шин сообщила об основных параметрах бюджета Фото:

Бюджет Челябинска увеличился на 1,63 миллиарда рублей. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний гордумы, такое решение приняли депутаты Челябинска.

«Расходы бюджета на 2025 год запланированы в размере 65 млрд 349,6 млн рублей. Они увеличены на 1630,1 млн рублей. Увеличение произошло за счет межбюджетных трансферов, поступления инициативных платежей и свободных остатков на счете», — доложила депутатам председатель комитета финансов мэрии Виктория Шин.

Расходы увеличены по нескольким направлениям работы. Самые существенные расходы — 256,4 млн рублей — на мероприятия муниципальной программы «Развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности», наибольшая их часть — субсидия на ремонт коммунальных сетей. Кроме того, увеличены расходы на благоустройство территорий районов, муниципальные программы сохранения и развития культуры, развития физической культуры и спорта и социальную поддержку населения.

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Бюджет Челябинска увеличился на 1,63 миллиарда рублей. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний гордумы, такое решение приняли депутаты Челябинска. «Расходы бюджета на 2025 год запланированы в размере 65 млрд 349,6 млн рублей. Они увеличены на 1630,1 млн рублей. Увеличение произошло за счет межбюджетных трансферов, поступления инициативных платежей и свободных остатков на счете», — доложила депутатам председатель комитета финансов мэрии Виктория Шин. Расходы увеличены по нескольким направлениям работы. Самые существенные расходы — 256,4 млн рублей — на мероприятия муниципальной программы «Развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности», наибольшая их часть — субсидия на ремонт коммунальных сетей. Кроме того, увеличены расходы на благоустройство территорий районов, муниципальные программы сохранения и развития культуры, развития физической культуры и спорта и социальную поддержку населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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