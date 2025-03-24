Курганских детей из 38 классов отправили на карантин из-за ОРВИ

В Курганской области частично приостановлены занятия в 38 школьных классах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«Полностью закрытых образовательных организаций нет. Частично закрыты 38 классов в 13 школах», — уточнили в telegram-канале ведомства. При этом общая заболеваемость по региону за неделю снизилась на 6,8%. Эпидемические пороги по всем возрастным группам не превышены, показатель составил 75,4 на 10 тысяч населения.
С начала сезона в области лабораторно подтверждено 346 случаев гриппа. Почти все заболевшие — непривитые. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и контролирует очаги заболеваемости в учебных заведениях.
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