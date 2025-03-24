24 марта 2025

Курганских детей из 38 классов отправили на карантин из-за ОРВИ

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В Курганской области 38 школьных классов закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Курганской области 38 школьных классов закрыли на карантин из-за ОРВИ Фото:

В Курганской области частично приостановлены занятия в 38 школьных классах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«Полностью закрытых образовательных организаций нет. Частично закрыты 38 классов в 13 школах», — уточнили в telegram-канале ведомства. При этом общая заболеваемость по региону за неделю снизилась на 6,8%. Эпидемические пороги по всем возрастным группам не превышены, показатель составил 75,4 на 10 тысяч населения.

С начала сезона в области лабораторно подтверждено 346 случаев гриппа. Почти все заболевшие — непривитые. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и контролирует очаги заболеваемости в учебных заведениях.

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В Курганской области частично приостановлены занятия в 38 школьных классах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. «Полностью закрытых образовательных организаций нет. Частично закрыты 38 классов в 13 школах», — уточнили в telegram-канале ведомства. При этом общая заболеваемость по региону за неделю снизилась на 6,8%. Эпидемические пороги по всем возрастным группам не превышены, показатель составил 75,4 на 10 тысяч населения. С начала сезона в области лабораторно подтверждено 346 случаев гриппа. Почти все заболевшие — непривитые. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и контролирует очаги заболеваемости в учебных заведениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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