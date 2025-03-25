Bloomberg: США и Киев обсуждают прекращение ударов в Черном море и по энергообъектам на 30 дней

Украинские и американские делегации проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, обсуждая возможность 30-дневного прекращения огня, которое охватит удары по энергетическим объектам и Черному морю в рамках конфликта с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg.
«Украинские и американские делегации находятся в очередном раунде переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить 30-дневное энергетическое и черноморское прекращение огня в войне России», — сообщил источник издания. По данным Bloomberg, цель переговоров — выработать временное соглашение, которое могло бы стать первым шагом к более широкому урегулированию конфликта.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии 23 марта. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что обсуждение во время встречи касалось предложений по обеспечению защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он оценил беседу как конструктивную и содержательную.
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