Bloomberg: США и Киев обсуждают прекращение ударов в Черном море и по энергообъектам на 30 дней

Bloomberg: Украина и США ведут переговоры о 30-дневном прекращении огня
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Команды Украины и США проведут дополнительные переговоры
Команды Украины и США проведут дополнительные переговоры Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинские и американские делегации проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, обсуждая возможность 30-дневного прекращения огня, которое охватит удары по энергетическим объектам и Черному морю в рамках конфликта с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Украинские и американские делегации находятся в очередном раунде переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить 30-дневное энергетическое и черноморское прекращение огня в войне России», — сообщил источник издания. По данным Bloomberg, цель переговоров — выработать временное соглашение, которое могло бы стать первым шагом к более широкому урегулированию конфликта.

Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии 23 марта. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что обсуждение во время встречи касалось предложений по обеспечению защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он оценил беседу как конструктивную и содержательную.

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Украинские и американские делегации проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, обсуждая возможность 30-дневного прекращения огня, которое охватит удары по энергетическим объектам и Черному морю в рамках конфликта с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg. « Украинские и американские делегации находятся в очередном раунде переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить 30-дневное энергетическое и черноморское прекращение огня в войне России», — сообщил источник издания. По данным Bloomberg, цель переговоров — выработать временное соглашение, которое могло бы стать первым шагом к более широкому урегулированию конфликта. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии 23 марта. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что обсуждение во время встречи касалось предложений по обеспечению защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он оценил беседу как конструктивную и содержательную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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