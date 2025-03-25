«Мужчины обижали неоднократно»: Алиса Мон сделала неожиданное признание о личной жизни

Певица Алиса Мон сейчас переживает очередной виток популярности. Артистка каждую неделю поражает перевоплощениями в шоу «Один в один». При этом в личной жизни у нее без изменений: она - не замужем. После выступления на концерте в Кремле певица сделала неожиданное признание о личной жизни. Корреспонденту URA.RU она призналась, что о серьезных отношениях даже не думает.
"За мной никто не ухаживает, на свидания я не хожу, - сообщила Алиса журналистам. – Никому не даю повода. Знаете, мне кажется у меня на лбу написано: «Не подходи, опасно».
Артистка говорит: всему виной опыт предыдущих отношений. Звезда дважды была в официальном браке. После этого ей приписывали яркие романы с мужчинами. Но найти одного-единственного она пока не смогла.
"Меня обидели, и обижали неоднократно, - вздыхает Алиса. – Я, честно говоря, не хочу об этом даже говорить. Потому что нахлынут воспоминания, психосоматика сработает. Я начну обижаться, а я не люблю обижаться".
При этом Мон заявляет: несмотря на то, что в отношениях не состоит, не исключает, что в ее жизни еще появится любимый мужчина. "Как Бог даст, - пояснила звезда. – Я для себя в этом вопросе решила так".
К слову, совсем недавно появились слухи о романе Алисы с пародистом Константином Кожевниковым. Впрочем, артистка уверяет: к действительности они никакого отношения не имеют. По словам звезды, с Константином у нее исключительно дружеское общение.
"С ума сошли люди, - улыбается певица. – Я с Костей знакома уже больше двадцати лет. Просто недавно он мне предложил: «Алиса, давай запишем дуэт». Я его сразу предупредила: «Костя, если мы это сделаем, такое начнется!». Он сказал: «Ничего страшного». Теперь ему не сладко".
Алиса говорит, что сейчас она больше сосредоточена не на личной жизни, а на работе. После участия в телевизионных шоу, включая «Суперстар!», «Один в один», концертов у нее стало значительно больше. От работы Мон не отказывается и с удовольствием радует зрителей всех российских городов своими выступлениями.
"График у меня сейчас плотный, - объясняет звезда. – Но мне это нравится! Я живу своей жизнью, занимаюсь любимым делом – для меня это очень важно".
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