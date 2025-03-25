Роспотребнадзор: эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области пошла на спад

В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«По данным эпидемиологического надзора за прошедшую 12 неделю отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 20%. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, наибольшее в группе детей школьного возраста на 24,5%», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, в областном центре заболеваемость вирусными инфекциями стала ниже на 19%, чем на предыдущей неделе. Лабораторно были выявлены вирусы гриппа, среди прочих — РС-вирус, риновирус, вирус парагриппа, а также сезонный коронавирус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».