Роспотребнадзор: эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области пошла на спад

25 марта 2025 в 15:32 Размер текста - 17 +

Заболеваемость вирусными инвекциями снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «По данным эпидемиологического надзора за прошедшую 12 неделю отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 20%. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, наибольшее в группе детей школьного возраста на 24,5%», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, в областном центре заболеваемость вирусными инфекциями стала ниже на 19%, чем на предыдущей неделе. Лабораторно были выявлены вирусы гриппа, среди прочих — РС-вирус, риновирус, вирус парагриппа, а также сезонный коронавирус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «По данным эпидемиологического надзора за прошедшую 12 неделю отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 20%. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, наибольшее в группе детей школьного возраста на 24,5%», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, в областном центре заболеваемость вирусными инфекциями стала ниже на 19%, чем на предыдущей неделе. Лабораторно были выявлены вирусы гриппа, среди прочих — РС-вирус, риновирус, вирус парагриппа, а также сезонный коронавирус.