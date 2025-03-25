Роспотребнадзор: эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области пошла на спад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
Заболеваемость вирусными инвекциями снижается Фото:

В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«По данным эпидемиологического надзора за прошедшую 12 неделю отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 20%. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, наибольшее в группе детей школьного возраста на 24,5%», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в областном центре заболеваемость вирусными инфекциями стала ниже на 19%, чем на предыдущей неделе. Лабораторно были выявлены вирусы гриппа, среди прочих — РС-вирус, риновирус, вирус парагриппа, а также сезонный коронавирус.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «По данным эпидемиологического надзора за прошедшую 12 неделю отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 20%. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, наибольшее в группе детей школьного возраста на 24,5%», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, в областном центре заболеваемость вирусными инфекциями стала ниже на 19%, чем на предыдущей неделе. Лабораторно были выявлены вирусы гриппа, среди прочих — РС-вирус, риновирус, вирус парагриппа, а также сезонный коронавирус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...