«В школе надо мной угорали по-жесткому»: звезде сериала «Мир, Дружба, Жвачка» Полине Гухман — 19 лет

Полина Гухман — одна из самых ярких молодых звезд российского кино. Девушка начала сниматься еще в девять лет, и с тех пор за ее плечами более 20 проектов. Всероссийскую известность Полина получила, появившись в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». 26 марта актриса отпразднует свое 19-летие. URA.RU вспоминает историю актрисы.
Детство и первый фильм Полины Гухман
Полина родилась в Санкт-Петербурге в 2006 году и с самого детства тянулась к искусству. В первом классе Полина Гухман попала в Академию танца к хореографу Борису Эйфману. Одна из педагогов, Алена Корчагина, сразу заметила в девочке талант к сцене и предложила родителям отвезти дочку на несколько кастингов.
В следующем году знакомый преподавательницы, режиссер Алан Дзоицев, столкнулся с проблемой: он никак не мог найти юную актрису в сериал «Погоня за прошлым», который тогда показывали по «России-1». Тогда Корчагина вспомнила о Полине и набрала ее матери. В итоге родители согласились, и девятилетняя актриса впервые появилась на экране в небольшой роли.
Актриса вспоминает, что именно на первых съемках она поняла, чем хочет заниматься в жизни. «Я продолжала заниматься танцами, но у меня не было такого, что я хотела в них рвать и метать. А когда прихожу на площадку или получаю новые предложения, у меня сразу появляется азарт», — рассказывала Полина Гухман в интервью «Кино-Театру».
Карьера Полины Гухман
Первую главную роль Полина Гухман получила в десять лет, снявшись в драме «Иван». Режиссер Алена Давыдова вспоминала, что актриса выкладывалась на съемках сильнее, чем некоторые актеры: Полина без труда могла вынести смену в 13 часов, а затем вернуться на площадку и начать с новыми силами. Труды не прошли напрасно — на кинофестивале «Детский киномай-2016» Полина получила награду «Лучшая детская актерская работа». А годом спустя «Ивана» догнала еще одна награда — за лучшую женскую роль.
После такого успеха режиссеры один за другим начали предлагать актрисе роли. В 2017 году актриса появилась в небольшой короткометражке «Эгрегор», а также снялась в сериале «Лишний».
Съемки и кастинги Полине Гухман приходилось совмещать с учебой и танцами. Несмотря на плотный график, актриса окончила академию Эйфмана, после чего год училась классическому балету, пока не перешла к современным танцам.
2020 год стал для Полины Гухман поворотным: актрисе достались сразу две главные роли: в сериале о жизни подростков «Сама дура», а также в криминальной драме «Маша». Чтобы подготовиться к роли в картине о 90-х, девушка переслушивала любимые песни «Кровостока», проникаясь эпохой.
За роль в «Маше» актриса удостоилась статуэтки на «Кинотавре». Однако актриса признавалась, что награды ее особо не интересуют.
«Цели сниматься ради наград у меня нет. Моя цель — приносить людям эмоции и передавать энергию. Мне кажется, суть артиста заключается в том, чтобы дарить это людям. Я не встречала ни одного человека, даже рабочего, осветителя или звуковика, который просто работает ради работы. Все киношники, которые работают на площадке, идут туда за искусством, за кайфом, за той самой волшебной энергией, которая буквально царит в воздухе», — рассказывала актриса в интервью «Газете.ру».
В 2021 году Полина появилась в нашумевшем сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Актриса вновь оказалась в атмосфере 90-х и, по ее признанию, чувствует себя там, как рыба в воде.
«По моим работам можно понять, что мне нравится вайб 90-х, иногда мне и самой кажется, что я родилась не в то время. Мне много рассказывали, я много слышала про то время. Это время вызывает у меня совершенно разные эмоции: и прикольно, и страшно, и грустно, и все окутано духом свободы», — признавалась Полина изданию «IrkutskMedia».
В том же году актриса появилась в продолжении сериала «Сама дура», детективном триллере «Инсомния», и драме «Маша». С каждым годом актриса становилась все более востребованной: в 2023 году вышло шесть проектов с ее участием.
Последним, на сегодняшний день, проектом Полины, стал криминальный сериал «Улица Шекспира», в котором актриса сыграла дочь цыганского барона, заточенную в тюрьму.
Личная жизнь Полины Гухман
Пока Полина оставалась подростком, все ее время уходило лишь на учебу и съемки. Одноклассники в школе, узнав о карьере Полины, вместо поддержки начали смеяться над ней.
«Когда я только начинала сниматься, в школе сначала все надо мной угорали по-жесткому. Это было неприятненько»,– откровенничала Полина Гухман. «Потом все стали про меня говорить, и потом уже ко мне подбегали фоткаться».
Все школьные годы Полина мечтала сбежать от родителей и попасть в московский университет. Так и случилось: в прошлом году актриса поступила учиться в театральный вуз, однако всеми силами старается не рассказывать куда именно. Полина признается, что это помогает ей держать дистанцию между карьерой и личной жизнью. Артистке даже удается оставаться на очном обучении, несмотря на плотный график.
Что касается поклонников, то Полина признается, что на романы у нее попросту не остается времени. Хотя кавалеры у девушки есть: однажды она рассказала, что самое романтичное свидание в ее жизни произошло на питерской крыше. Правда, в тот день начался ливень и град, немного подпортившие атмосферу.
Многие фрагменты из личной жизни актриса активно выкладывает в своих соцсетях. Так что, если у Полины начнутся серьезные отношения, поклонники узнают от этом первые.
Фильмография Полины Гухман
- 2016 — «Погоня за прошлым»
- 2016 — «Иван»
- 2018 — «Лишний»
- 2020 — «Сама дура»
- 2021 — «Сказки Пушкина. Для взрослых»
- 2021 — «Сама дура – 2 сезон»
- 2021 — «Мир! Дружба! Жвачка! — 2 сезон»
- 2021 — «Инсомния»
- 2021 — «Маша»
- 2022 — «Сны Алисы»
- 2022 — «Мой папа не подарок»
- 2022 — «Сестры»
- 2023 — «И снова здравствуйте!»
- 2023 — «Мерзлая земля»
- 2023 — «14+ Продолжение»
- 2023 — «Сама дура – 3 сезон»
- 2023 — «Мир! Дружба! Жвачка! – 3 сезон»
- 2023 — «Котострофа»
- 2024 — «Тур с Иванушками»
- 2024 — "Тайны Карениной"
- 2024 — "Первый раз"
- 2024 — "Комбинация"
- 2025 — “Улица Шекспира”
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