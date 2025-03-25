Лавров раскрыл детали новых переговоров с США

На переговорах в Эр-Рияде с США обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Детали новой встречи озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море» — заявил Лавров в эфире Первого канала. По его словам, в данные минуты президентам России и США докладывают об итогах встречи. Он также подчеркнул, что Москва выступает за возобновление черноморской сделки, однако не может на слово верить Киеву в этом вопросе.
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