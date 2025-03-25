Лавров раскрыл детали новых переговоров с США

Лавров: Путину и Трампу уже докладывают об итогах новых переговоров в Эр-Рияде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На переговорах обсуждали судоходство в Черном море, сообщил Лавров
На переговорах обсуждали судоходство в Черном море, сообщил Лавров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На переговорах в Эр-Рияде с США обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Детали новой встречи озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море» — заявил Лавров в эфире Первого канала. По его словам, в данные минуты президентам России и США докладывают об итогах встречи. Он также подчеркнул, что Москва выступает за возобновление черноморской сделки, однако не может на слово верить Киеву в этом вопросе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На переговорах в Эр-Рияде с США обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Детали новой встречи озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море» — заявил Лавров в эфире Первого канала. По его словам, в данные минуты президентам России и США докладывают об итогах встречи. Он также подчеркнул, что Москва выступает за возобновление черноморской сделки, однако не может на слово верить Киеву в этом вопросе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...