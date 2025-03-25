Лавров: только США могут добиться от Киева прекращения обстрелов и терактов

Лавров заявил, что только Вашингтон сможет заставить Киев не бить по российским гражданским объектам
Только власти США смогут добиться от Киева прекращения атак на гражданские объекты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов, обстрелов гражданских объектов», — заявил Лавров. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.
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