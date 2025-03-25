Российские предприятия смогут покупать пермских роботов со скидкой 50%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский робот может поднимать грузы до 13 килограммов
Пермский робот может поднимать грузы до 13 килограммов Фото:

Промышленные предприятия страны получили возможность приобретать отечественных роботов со скидкой до 50%. Первым роботом стал манипулятор от пермской компании «Промобот».

«Коллаборативный манипулятор Promobot M13 включен в реестр отечественного оборудования согласно постановлению правительства РФ. Это дает возможность продавать роботов со скидкой, получая компенсацию до 50% от государства», — рассказали агентству URA.RU в компании.

Текущие модели промышленных роботов могут быть использованы для перемещения, сварки, зачистки, наплавки, разгрузки-погрузки, сборки. Они применимы также для контроля качества различных изделий, а также для автоматизации и роботизации технологических операций.

Производство промышленных роботов-манипуляторов запустили в Перми в 2024 году. Именно грузы массой до 13 килограммов чаще всего встречаются в пищевой промышленности, фармацевтике и других. Так возникла идея разработки коллаборативного манипулятора Promobot M13. А цифра в его названии — масса груза, которую способна поднять его «рука».

Компания основана в 2015 году в Перми и с того же года является резидентом Сколково. В 2019 году она также стала резидентом технопарка Morion Digital в Перми. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Промышленные предприятия страны получили возможность приобретать отечественных роботов со скидкой до 50%. Первым роботом стал манипулятор от пермской компании «Промобот». «Коллаборативный манипулятор Promobot M13 включен в реестр отечественного оборудования согласно постановлению правительства РФ. Это дает возможность продавать роботов со скидкой, получая компенсацию до 50% от государства», — рассказали агентству URA.RU в компании. Текущие модели промышленных роботов могут быть использованы для перемещения, сварки, зачистки, наплавки, разгрузки-погрузки, сборки. Они применимы также для контроля качества различных изделий, а также для автоматизации и роботизации технологических операций. Производство промышленных роботов-манипуляторов запустили в Перми в 2024 году. Именно грузы массой до 13 килограммов чаще всего встречаются в пищевой промышленности, фармацевтике и других. Так возникла идея разработки коллаборативного манипулятора Promobot M13. А цифра в его названии — масса груза, которую способна поднять его «рука». Компания основана в 2015 году в Перми и с того же года является резидентом Сколково. В 2019 году она также стала резидентом технопарка Morion Digital в Перми. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...