Российские предприятия смогут покупать пермских роботов со скидкой 50%

Промышленные предприятия страны получили возможность приобретать отечественных роботов со скидкой до 50%. Первым роботом стал манипулятор от пермской компании «Промобот».
«Коллаборативный манипулятор Promobot M13 включен в реестр отечественного оборудования согласно постановлению правительства РФ. Это дает возможность продавать роботов со скидкой, получая компенсацию до 50% от государства», — рассказали агентству URA.RU в компании.
Текущие модели промышленных роботов могут быть использованы для перемещения, сварки, зачистки, наплавки, разгрузки-погрузки, сборки. Они применимы также для контроля качества различных изделий, а также для автоматизации и роботизации технологических операций.
Производство промышленных роботов-манипуляторов запустили в Перми в 2024 году. Именно грузы массой до 13 килограммов чаще всего встречаются в пищевой промышленности, фармацевтике и других. Так возникла идея разработки коллаборативного манипулятора Promobot M13. А цифра в его названии — масса груза, которую способна поднять его «рука».
Компания основана в 2015 году в Перми и с того же года является резидентом Сколково. В 2019 году она также стала резидентом технопарка Morion Digital в Перми. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!