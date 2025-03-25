Пермячка, выигравшая миллион в лотерею, съездила в Африку

Медработник из Пермского края, выигравшая один миллион рублей в лотерею «Мечталлион» в 2024 году, исполнила свою мечту. Девушка съездила в Африку. Там она совершила восхождение на гору Килиманджаро.
«К восхождению на Килиманджаро она готовилась долго. Много ходила пешком, тренировалась, поднималась на 21-й этаж и плавала. При этом у нее не было ранее опыта походов и многие удивились узнав о том, что она решилась сразу на шеститысячник», — рассказали URA.RU о впечатлениях победительницы в пресс-службе «Национальной Лотереи».
По словам медика, восхождение было непростым, но уникальным. На вершине она расплакалась от счастья. Теперь победительница мечтает пройти Путь Святого Иакова — знаменитый паломнический маршрут в Испании.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион. За призом пермяк еще не обратился, поэтому его личность пока неизвестна.
Это не первый победитель лотереи в регионе в марте. Например, житель Гайн выиграл миллион в тираже, разыгранном в честь 8 марта.
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