Пермяк купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион

Победитель еще не обратился за призом
Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи. Счастливчик выиграл миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«23 марта 2025 года в 10823-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — один млн рублей. Удача улыбнулась жителю Пермского края», — сказано в сообщении.
О победителе известно, что лотерейный билет обошелся ему в 100 рублей. За призом пермяк еще не обратился, поэтому его личность пока неизвестна.
Это не первый победитель лотереи в регионе в марте. Ранее URA.RU рассказало, что житель Гайн выиграл миллион в тираже, разыгранном в честь 8 марта.
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