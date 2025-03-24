Пермяк купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион

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Победитель еще не обратился за призом
Победитель еще не обратился за призом Фото:

Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи. Счастливчик выиграл миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«23 марта 2025 года в 10823-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — один млн рублей. Удача улыбнулась жителю Пермского края», — сказано в сообщении.

О победителе известно, что лотерейный билет обошелся ему в 100 рублей. За призом пермяк еще не обратился, поэтому его личность пока неизвестна.

Это не первый победитель лотереи в регионе в марте. Ранее URA.RU рассказало, что житель Гайн выиграл миллион в тираже, разыгранном в честь 8 марта.

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Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи. Счастливчик выиграл миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «23 марта 2025 года в 10823-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — один млн рублей. Удача улыбнулась жителю Пермского края», — сказано в сообщении. О победителе известно, что лотерейный билет обошелся ему в 100 рублей. За призом пермяк еще не обратился, поэтому его личность пока неизвестна. Это не первый победитель лотереи в регионе в марте. Ранее URA.RU рассказало, что житель Гайн выиграл миллион в тираже, разыгранном в честь 8 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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