Стало известно, кто в Пермском крае выиграл миллион в лотерее, приуроченной к 8 марта

В Пермском крае завершились поиски победителя лотереи, которая была проведена в честь Международного женского дня. Обладателем миллиона рублей стал житель поселка Керос Гайнского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пермского отделения Почты России.
«Житель поселка Керос стал обладателем внушительного выигрыша в миллион рублей к 8 марта. Счастливый билет он приобрел в отделении Почты России за 100 рублей», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл в праздничном тираже «Национальной лотереи». В тот день повезло еще 16-ти россиянам из разных регионов страны. Пермяки не первый раз становятся победителями лотереи, проведенной в честь 8 марта. В 2024 году миллион выиграла рукодельница Алена.
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