12 марта 2025

Стало известно, кто в Пермском крае выиграл миллион в лотерее, приуроченной к 8 марта

В Пермском крае оформил приз победитель лотереи, приуроченной к 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Гайинского округа получил миллион рублей
Житель Гайинского округа получил миллион рублей Фото:

В Пермском крае завершились поиски победителя лотереи, которая была проведена в честь Международного женского дня. Обладателем миллиона рублей стал житель поселка Керос Гайнского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пермского отделения Почты России.

«Житель поселка Керос стал обладателем внушительного выигрыша в миллион рублей к 8 марта. Счастливый билет он приобрел в отделении Почты России за 100 рублей», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл в праздничном тираже «Национальной лотереи». В тот день повезло еще 16-ти россиянам из разных регионов страны. Пермяки не первый раз становятся победителями лотереи, проведенной в честь 8 марта. В 2024 году миллион выиграла рукодельница Алена.

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В Пермском крае завершились поиски победителя лотереи, которая была проведена в честь Международного женского дня. Обладателем миллиона рублей стал житель поселка Керос Гайнского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пермского отделения Почты России. «Житель поселка Керос стал обладателем внушительного выигрыша в миллион рублей к 8 марта. Счастливый билет он приобрел в отделении Почты России за 100 рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл в праздничном тираже «Национальной лотереи». В тот день повезло еще 16-ти россиянам из разных регионов страны. Пермяки не первый раз становятся победителями лотереи, проведенной в честь 8 марта. В 2024 году миллион выиграла рукодельница Алена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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