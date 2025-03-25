«Ребенок тысячелетия» умерла в возрасте 25 лет

В Китае скончалась 25-летняя Цяньцянь, известная как «ребенок тысячелетия», родившаяся в последние секунды 1999 года. Об этом сообщает издание Global Times.
«Мать Цяньцянь опубликовала некролог в своем аккаунте в социальных сетях, заявив, что ее дочь скончалась в возрасте 25», — говорится в публикации. Причиной смерти девушки, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
Цяньцянь появилась на свет в 23:59 31 декабря 1999 года, за мгновение до наступления нового тысячелетия, что сделало ее символической фигурой в Китае. Имя девушки — Цяньцянь — было выбрано не случайно: «Цянь» в переводе с китайского означает «тысяча», отсылая к уникальному моменту ее рождения. Смерть девушки потрясла многих, кто следил за ее историей как знаковой представительницы поколения, родившегося на рубеже эпох.
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