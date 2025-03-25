Фермер из Пермского края получил шесть лет колонии за попытку убийства бывшей жены

Суд на шесть лет отправил в колонию строгого режима фермера из Куеды Пермского края за приготовление и организацию убийства бывшей супруги по найму. Расправиться с бывшей женой он хотел для того, что завладеть ее долей в бизнесе.
«Доказательства, собранные следственным отделом по Дзержинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летнего мужчины. Ему инкриминировалось приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало подробности этого дела. Убить за деньги фермер предложил своему знакомому. Приятель, не намереваясь делать этого, обратился в полицию. Далее все происходило под контролем правоохранительных органов.
29 октября 2024 года получивший «заказ» мужчина сообщил бывшему супругу предполагаемой жертвы, что якобы убил женщину. Он даже показал ему фото, которое было сделано силовиками. После этого заказчика убийства задержали сотрудники УФСБ.
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