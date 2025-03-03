Соседов рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Москве

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что не привык к барской жизни. Член жюри «Суперстара» в разговоре с корреспондентом URA.RU признался, что живет весьма скромно и далеко не по-звездному.
«Я могу прожить на любую сумму, потому что никогда не зацикливаюсь на деньгах, — говорит Сергей. — Мы с мамой никогда не шиковали».
Соседов говорит: основные траты у него уходят на еду. Телеведущий любит вкусно поесть. Обычно ему готовит мама, с которой он живет вместе.
«Для меня очень важно, чтобы была вкусная еда, — объясняет Сергей. — Я люблю вкусно пообедать. Предпочитаю и домашнюю еду, и ресторанную. Основные траты у меня уходят как раз на питание. Мы с мамой, например, очень любим рыбу. Причем, самую разную: и форель, и семгу, и лосось, и шпроты, и кильку, и селедку…
У меня есть магазин очень хороший частного предпринимателя, который привозит свежайшую и очень вкусную рыбу. Иногда покупаем там же и икру, великолепную совершенно. Также в нашем рационе картошка, гречневая каша. Я еще очень люблю макароны с тушенкой: говяжьей или свиной. Это очень вкусно!»
Соседов шопоголиком себя не считает. Поэтому на одежду тратится не так часто.
«Одежды у меня много, — объясняет Соседов. — Я покупаю, конечно, вещи, но не так часто. Люблю красивые и яркие рубашки. Но у меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет.
Я люблю одежду высокого качества, а она долго служит. Потом, ношу очень аккуратно — я не тот человек, который бросается вещами. Я обычно к одежде прикипаю очень сильно. Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней».
Еще одна статья расходов Соседова — коммунальные платежи. Квартплату Сергей платит регулярно: задолженностей у него не бывает.
«На проезд у меня тоже не так много денег уходит, — продолжает Сергей. — Водителя у меня нет, я предпочитаю ездить или на такси, или на общественном транспорте. Например, обожаю московское метро: я всю жизнь его любил. Станции у нас очень красивые! Я получаю удовольствие от поездок. Часто даже бывает, что, выходя на какой-то станции, если у меня есть время, я ее рассматриваю. Самая любимая моя станция — „Площадь революции“. Я просто не могу отойти от скульптур. В принципе, там — настоящее искусство. Совершенно невероятно, что на станции метро создали настоящий музей!»
«Если учитывать все эти факторы, то мне, чтобы комфортно прожить в Москве, думаю, тысяч сто рублей в месяц хватит, — говорит Сергей. — Но я столько не трачу: мои расходы гораздо меньше».
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