«Дарить людям радость»: Сергей Соседов объявил о начале гастрольной деятельности

Музыкальный критик Сергей Соседов анонсировал гастрольную деятельность по стране. Об этом он заявил в ходе своего творческого вечера в Москве, сообщает корреспондент URA.RU.
«Я хочу проводить свои вечера чаще и не только в Москве, — говорит Сергей. — Сейчас мы обсуждаем, в каких городах пройдут мои выступления. Уже точно известно, что 11 апреля, например, состоится мой творческий вечер в Сургуте».
По словам Соседова, решение о начале гастрольной деятельности он принял не из-за желания заработать. По словам музыкального критика, деньги для него особо значения не имеют. Главное — дарить людям радость.
«Для меня главное — встречи со зрителями, — объясняет Сергей. — Мне важно, чтобы людям нравились мои вечера, на которых я рассказываю о телевидении, о шоу, о моем творческом пути, о том, где я был, где участвовал, с какими людьми встречался. А встречался я с совершенно невероятными людьми! Что касается гонорара, то он у меня разный. Бывает, фиксированный, но, например, в Москве я работал на кассу. Повторюсь, для меня деньги не так важны».
Решение начать гастролировать пришло к Соседову в ходе творческого вечера в Москве, который посетили около сотни человек. Он начался с видео-визитки: на экране показывали яркие моменты из жизни критика. А уже потом на сцену вышел сам Сергей. В течение трех часов он рассказывал о своей работе в «Суперстаре» и «Акулах пера», а также о встречах со звездами. Общался легко и непринужденно: много шутил и даже пел.
Большую часть вечера Соседов отвечал на вопросы зрителей. Те у него спрашивали, как, например, Надежда Кадышева смогла обрести популярность среди молодежи, и почему Юрий Антонов не так часто радует новыми хитами…
Зрители, большую часть которых составляли женщины бальзаковского возраста, отвечали ему взаимностью. Одна из поклонниц подарила ему медаль.
А в конце Соседову устроили продолжительные овации. Сергей был так доволен, что объявил: вскоре его смогут увидеть во многих российских городах.
«Я доволен тем, как все прошло, — говорит Сергей. — Было действительно здорово. Но, я думаю, что можно делать вечера и покороче. Три часа — это все-таки многовато и для зрителей тоже. Хотя мои поклонники знают: у меня меньше двух с половиной часов не бывает».
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