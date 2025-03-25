В курганском селе расчистили ледяной затор и готовят лодочную переправу. Видео

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В курганском селе, где половодье отрезало дорогу, расчистили ледяной затор и готовят переправу
В курганском селе, где половодье отрезало дорогу, расчистили ледяной затор и готовят переправу Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

В селе Усть-Уйское Целинного округа Курганской области ликвидировали ледяной затор, мешавший движению воды. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсетях.

«Затор в районе моста расчистили бойцы муниципального пожарного поста и местные добровольцы. Льдины разбили баграми прямо с моста. Спасибо, мужики!» — написал Скоробогатов на странице в соцсети «ВКонтакте». Уже утром в населенном пункте планируют запустить малую лодочную переправу. Также ожидается прибытие спасательной службы.

В других селах округа, Луговой и Красный Октябрь, уровень воды начал снижаться.Глава округа отметил, что обстановка внушает сдержанный оптимизм, но призвал жителей сохранять бдительность. В случае нештатных ситуаций он напомнил о круглосуточной работе службы ЕДДС по номеру 2-15-94.

Ранее URA.RU писало, что село Усть-Уйское оказалось временно отрезано от «большой земли» — половодье затопило дорогу, ведущую в населенный пункт. Корреспонденты агентства побывали на месте и сняли, как вода перекрыла проезд.

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В селе Усть-Уйское Целинного округа Курганской области ликвидировали ледяной затор, мешавший движению воды. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсетях. «Затор в районе моста расчистили бойцы муниципального пожарного поста и местные добровольцы. Льдины разбили баграми прямо с моста. Спасибо, мужики!» — написал Скоробогатов на странице в соцсети «ВКонтакте». Уже утром в населенном пункте планируют запустить малую лодочную переправу. Также ожидается прибытие спасательной службы. В других селах округа, Луговой и Красный Октябрь, уровень воды начал снижаться.Глава округа отметил, что обстановка внушает сдержанный оптимизм, но призвал жителей сохранять бдительность. В случае нештатных ситуаций он напомнил о круглосуточной работе службы ЕДДС по номеру 2-15-94. Ранее URA.RU писало, что село Усть-Уйское оказалось временно отрезано от «большой земли» — половодье затопило дорогу, ведущую в населенный пункт. Корреспонденты агентства побывали на месте и сняли, как вода перекрыла проезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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