В селе Усть-Уйское Целинного округа Курганской области ликвидировали ледяной затор, мешавший движению воды. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсетях.
«Затор в районе моста расчистили бойцы муниципального пожарного поста и местные добровольцы. Льдины разбили баграми прямо с моста. Спасибо, мужики!» — написал Скоробогатов на странице в соцсети «ВКонтакте». Уже утром в населенном пункте планируют запустить малую лодочную переправу. Также ожидается прибытие спасательной службы.
В других селах округа, Луговой и Красный Октябрь, уровень воды начал снижаться.Глава округа отметил, что обстановка внушает сдержанный оптимизм, но призвал жителей сохранять бдительность. В случае нештатных ситуаций он напомнил о круглосуточной работе службы ЕДДС по номеру 2-15-94.
Ранее URA.RU писало, что село Усть-Уйское оказалось временно отрезано от «большой земли» — половодье затопило дорогу, ведущую в населенный пункт. Корреспонденты агентства побывали на месте и сняли, как вода перекрыла проезд.
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