Суд отказал Ольге Шукшиной в иске к Федосеевой-Шукшиной и ее сестре Марии

Адвокат Вербицкая-Линник: суд отказал в иске дочери Федосеевой-Шукшиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидия Николаевна последние годы регулярно оказывается в центре скандалов против своей воли
Лидия Николаевна последние годы регулярно оказывается в центре скандалов против своей воли Фото:

Таганский суд Москвы отказал Ольге Шукшиной в иске к Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее сестре Марии. В беседе с URA.RU адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник раскрыла детали дела по авторским правам.

Лидия Николаевна выигрывает даже те дела, в которых не хотела бы участвовать, — пояснила адвокат.

Сама вдова Василия Шукшина в суде присутствовать не могла в силу своего состояния здоровья. Она записала видео, которым адвокат поделилась с URA.RU. На кадрах Федосеева-Шукшина подтверждает, что ничего не отчисляла дочери Марии.

«Я свидетельствую, что причитающиеся мне 20% доли авторского гонорара Шукшина я своей дочери Марии не дарила, не передавала, не отчуждала», — говорит Лидия Николаевна.

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Таганский суд Москвы отказал Ольге Шукшиной в иске к Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее сестре Марии. В беседе с URA.RU адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник раскрыла детали дела по авторским правам. Сама вдова Василия Шукшина в суде присутствовать не могла в силу своего состояния здоровья. Она записала видео, которым адвокат поделилась с URA.RU. На кадрах Федосеева-Шукшина подтверждает, что ничего не отчисляла дочери Марии. «Я свидетельствую, что причитающиеся мне 20% доли авторского гонорара Шукшина я своей дочери Марии не дарила, не передавала, не отчуждала», — говорит Лидия Николаевна. Материал дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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