Суд отказал Ольге Шукшиной в иске к Федосеевой-Шукшиной и ее сестре Марии

Таганский суд Москвы отказал Ольге Шукшиной в иске к Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее сестре Марии. В беседе с URA.RU адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник раскрыла детали дела по авторским правам.
Лидия Николаевна выигрывает даже те дела, в которых не хотела бы участвовать, — пояснила адвокат.
Сама вдова Василия Шукшина в суде присутствовать не могла в силу своего состояния здоровья. Она записала видео, которым адвокат поделилась с URA.RU. На кадрах Федосеева-Шукшина подтверждает, что ничего не отчисляла дочери Марии.
«Я свидетельствую, что причитающиеся мне 20% доли авторского гонорара Шукшина я своей дочери Марии не дарила, не передавала, не отчуждала», — говорит Лидия Николаевна.
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